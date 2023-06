Mutatjuk a 22 kijelölt strandot a Dunán

Nem érdemes kockáztatni. A Duna gyönyörű, de veszélyes is lehet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtónyilvános eseményen mutatta be a strandokat, és mondta el azokat a szabályokat, amiket be kell tartani a dunai fürdőzés, vízi sportolás során.

Nyáron nagyon sokan látogatnak el a Duna partjára, a vízi sportok mellett időnként fürdenek is a folyóban. Azonban kevesen tudják, hogy a vízben hűsölésnek szigorú szabályai vannak. A visszatérő ellenőrzések ellenére még mindig sokan fürödnek tiltott helyen. Tavaly a Dunából összesen 44 holttestet emeltek ki, ebből 11 haláleset volt a fürdőzéshez köthető.

A tragédiák jelentős részét megelőzhetjük, ha betartjuk a fürdőzés írott és íratlan szabályait, és felelősen, magunkra és egymásra vigyázva strandolunk, sportolunk a szabad vizeknél.

Kevesen tudják, hogy a Dunában fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Ahol soha senki ne fürödjön: – hajóútban; – hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; – vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; – kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén; – egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben; – éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig; – ahol a tiltó tábla jelzi! A sérülések és halálesetek elkerülése, valamint a jogszabályok betartatása érdekében a rendőrség rendszeresen, visszatérően tart ellenőrzéseket, és intézkedik azokkal szemben, akik a fürdőzés szabályait megszegik. Vízi sporteszközök – mint például a SUP – használhatók a Dunán; vízisíelni viszont csak a kijelölt szakaszokon szabad. Vízi járművet csak az vezethet, aki a vezetést megelőzően nem ivott alkoholt. Képesítéshez kötött járművet csak a megfelelő képesítés birtokában lehet vezetni. További részletek a police.hu oldalon. KIJELÖLT STRANDOK A DUNA TELJES MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁN: Dömsödi Szabadstrand (2344 Dömsöd, Középső-Dunapart) Vadkacsa Szabadstrand (Ráckeve, Duna-híd, Dömsödi út 4.) Szigetcsépi Szabadstrand (2317 Szigetcsép, Zrínyi Miklós utca 32.) Szigetszentmártoni Szabadstrand (2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.) SHO Beach (Budapest XI. kerület, (Kopaszi-gát) Verőce Szabadstrand (2621 Verőce, Duna bal partja) Nagymaros Szabadstrand (2626 Nagymaros, a Magyar utca és a Király utca közötti, Hunyadi sétány nevű Duna-parti rész) Zebegény Szabadstrand (2627 Zebegény) Forgó strand (Szentendrei-Dunaág jobb partján) Horányi strand (2015 Szigetmonostor) Postás strand (2000 Szentendre) Római-parti Plázs (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart) Alsógödi Szabadstrand (2131 Göd) Felsőgödi Szabadstrand 2131 Göd, Felsőgöd, 3659/1 és 3255/2 hrsz. Dunakeszi Szabadstrand (2120 Dunakeszi) Dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrand (2407 Dunaújváros, belterület, a Duna jobb partján nyíló öböl délkeleti partszakaszán található) Bajai strand (Kamarás-Duna területén, Sugovica) Győri Aranypart strand (9024 Győr) Koppánymonostor Szabadstrand (2903 Koppánymonostor) Itató strand (9246 Mosonmagyaróvár) Halászi strand (Duna sétány 1053/5 hrsz.) Dunasziget Zátonyi strand (0213/228 hrsz.)