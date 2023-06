A sok napsütést csak egy-egy futó zápor zavarhatja meg

Péter, Pál napja most nem csak az aratás, hanem a fokozatos felmelegedés kezdetét is jelenti. Csütörtökön és pénteken is napos, gomolyfelhős, nyugodt idő lesz, majd hétvégén egy hidegfront érkezése okozhat csapadékosabb időjárást, de mindeközben napról napra egyre melegebb időben lesz részünk.

Sok napsütés várható szétterülő, időnként összeálló gomolyfelhőkkel – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. (Fotó: met.hu) Elsősorban az ország keleti harmadában fordulhat elő zápor, az északkeleti határ mentén egy-egy zivatar. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 23 és 28 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. (Fotó: met.hu) A gomolyfelhők összeesnek, kiderül az ég, majd az éjféli óráktól északnyugatról némi fátyolfelhőzet sodródik hazánk fölé. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. (Fotó: met.hu) A hidegre érzékeny helyeken ennél hűvösebb, míg a tópartok mentén, nagyvárosokban ennél enyhébb is lehet a hajnal. A kiemelt kép illusztráció.