Tizedik születsénapját ünnepleték a DAB nagykanizsai gyárának

A vízkezelési-és vízgazdálkodási technológiával foglalkozó cég nagykanizsai telephelyén tartott jubileumi ünnepségén a város polgármestere és a körzet országgyűlési képviselője is tiszteletüket tették.

Tízéves jubileuma alkalmából a DAB Pumps Hungary Kft. június 27-én, kedden ünnepi programot szervezett nagykanizsai telephelyén. Az eseményen a város polgármestere, Balogh László valamint a körzet országgyűlési képviselője, Cseresnyés Péter is megjelent.

A DAB Pumps Hungary Kft. a DAB csoport részeként tíz évvel ezelőtt alapította a nagykanizsai gyárát. A padovai székhelyű olasz cégcsoport több, mint negyven éve meghatározó szereplője a vízkezelési-és vízgazdálkodási technológiáknak. A világszerte hat gyártóüzemmel, tizenkettő értékesítési irodával és hét képviselettel rendelkező DAB arra

specializálódott, hogy megbízható és hatékony megoldásokat kínáljon , amelyek optimalizálják az energia felhasználást a lakossági, kereskedelmi, mezőgazdasági és öntözési alkalmazásokban.

A cég nagykanizsai telephelyén a munkavállalók száma mára meghaladja a 270 főt.

„A fejlődés a telephely méretét illetően és a technika terén is szembetűnő, a modernizációt a jövőben is folytatni kívánják. Az olasz tulajdonban lévő, szivattyúkat gyártó cég néhány éve bővült egy 5000 négyzetméteres csarnokkal is. Mindezek is bizonyítják, a cég megtalálta számítását Nagykanizsán” – írta Cseresnyés Péter Facebook-oldalán.

Balogh László, Nagykanizsa polgármestere szintén a Facebookon úgy fogalmazott: „Bízom benne, hogy ez a dinamikus fejlődés a következő években-évtizedekben ugyanilyen ütemben folytatódik, kiváló technikai feltételeket, magas szintű gyártási technológiát és stabil megélhetést biztosítva az ott dolgozók számára!”

Kiemelt kép: DAB Pumps Hungary Kft. nagykanizsai üzeme (fotó: Vörös Nándor; Gergely Szilárd/ zalakocka.hu).