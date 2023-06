Ha nem figyelünk, csúnyán ráfizethetünk a nyaralásra

Vajon mindenki megnézi a bankkártyás fizetésnél vagy a külföldi készpénzfelvételnél, milyen konverziós lehetőségei vannak? Használunk nyílt wifi hálózatot? Megnézzük online fizetés esetén, hogy biztonságos-e a kapcsolat? A többség minden bizonnyal nem figyel az apró, ám annál fontosabb részletekre, ami azonban az egész nyaralást elronthatja.

Több tízezret spórolhatunk, de ennek akár a többszörösét is ráfizethetjük a nyaralásra, ha nem vagyunk résen. Az információbiztonsági szakember szerint inkább legyünk egy kicsit paranoiásak, mint gyanútlanok – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Sokan még mindig nem figyelnek arra, hogy hosszabb nyaraláskor ne posztoljanak a közösségi oldalakra arról, hogy épp nem tartózkodnak otthon, mert ez gyakorlatilag meghívó lehet a betörőknek. Inkább osszuk meg utólag a képeket és az élményeket, ha tehetjük. Mindemellett igyekezzünk kerülni a nyílt wifi-hálózatokat, és igyekezzünk jelszóval védett hálózatokat választani, mert a kiberbűnözők számos trükköt ismernek, amellyel megkárosíthatnak minket. Szintén kerülendő a repülőtéri töltőállomások használata is okostelefonunk töltéséhez, mert könnyen a juice-jacking áldozatául eshetünk. Ilyenkor a gyanútlan felhasználók az elektronikus eszközeiket USB portokhoz csatlakoztatják, vagy rosszindulatú programokkal feltöltött USB kábeleket használnak. Ezután a kártevő megfertőzi az eszközöket, így a hackerek könnyedén bejuthatnak” – hívta fel a figyelmet Rónaszéki Péter információbiztonsági szakember, a FORTIX Consulting Kft. ügyvezetője.

Saját magunkat is megkárosíthatjuk

A szakember arra is kitért, hogy ha figyelmetlenek vagyunk, nem csak a személyes adatainkkal élhetnek vissza vagy férhetnek hozzá a bankszámlánkhoz, de akár saját magunkat is megkárosíthatjuk.

„Amikor külföldön egy ATM-ből pénzt veszünk fel, az automata általában felajánlja, hogy az ő árfolyamán konvertált összeget választjuk-e vagy a kártyakibocsátó bankunkét esetleg. Ilyenkor célszerű résen lenni, és a saját bankunkat kiválasztani, mert ennél kedvezőbbet valószínűleg nem fogunk találni. Így ezreket spórolhatunk vagy akár bukhatunk. Ezt egyébként egyre több olyan POS terminál is felajánlja, amelyeknél a boltokban fizetünk kártyával” – tette hozzá az ügyvezető.

Rónaszéki Péter szerint nyáron – és főleg nyaralás alkalmával – többször használjuk a hitelkártyánkat, mint készpénzt, ami teljesen biztonságos is lehet, ha betartunk néhány alapvető szabályt.

„Amikor éppen nem használjuk, kapcsoljuk ki a telefonunkon a bluetooth és az NFC kapcsolatokat, online fizetésnél pedig mindig ellenőrizzük a honlap címe előtt látható kis lakatot, ugyanis ha rámegyünk az egérrel, ennek tartalmaznia kell a biztonsági tanúsítványt. A kártyánk adatait csakis ilyenkor adjuk meg, soha ne küldjük el senkinek és ne adjuk meg olyan oldalakon, ami akár egy kicsit is gyanúsnak tűnik. Célszerű egyébként nyaraláskor egy virtuális kártyát igényelni a bankunktól, amelyre mi tölthetünk fel egy bizonyos összeget, így ha hozzá is férnének, nem a számlánkon lévő összes pénzünk kerül veszélybe. Ez a kártya egyébként addig funkcionál, amíg mi szeretnénk, így a nyaralás után, illetve amikor már nincs rá szükségünk, könnyűszerrel deaktiválhatjuk” – magyarázta az információbiztonsági szakember, aki szerint mindenképpen érdemes inkább egy kicsit gyanakvóbbnak lennünk, mintsem belesétáljunk a kiberbűnözők csapdájába

Kontrolláljuk a gyerekek tartalmait

Az iskola végével a gyerekek is hajlamosabbak egy kicsit több időt tölteni a mobiltelefonjukat nyomkodva vagy épp a szülő telefonján játszva. Ez a szakember szerint már csak azért is veszélyes, mert nem csak az adatok kerülnek veszélybe, de a gyerekek is könnyen találkozhatnak olyan tartalmakkal, amelyek nem nekik valók.

„Noha a mai tinédzserek nagy része jobban ért az okostelefonokhoz, mint a szüleik, a szülőnek mindenképpen ajánlott kontrollálni a gyerek tartalmait. Nagyon sok olyan alkalmazás és funkció érhető el manapság, amelyekkel ezeket a tartalmakat beállíthatjuk korosztály szerint, sőt, a képernyőidőt is meghatározhatjuk. Ha kisebb csemetéről van szó, akinek még nincs saját készüléke és a szülő telefonját használja, mindenképp legyen mellette szülői felügyelet. Erre nem csak a gyerek biztonsága, de az adataink biztonsága miatt is szükség van, hiszen néhány rossz kattintással máris hozzáférhetnek az adatainkhoz” – figyelmeztet Rónaszéki Péter.