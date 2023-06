Amitől bakancslistás hely az Újváros Bisztró

Szépen lassan nemcsak a régió, hanem az egész ország figyelmét magára vonja a szarvasi Újvárosi Bisztró, amely egyre többeknek kerül fel a gasztronómiai bakancslistájára. Az étterem számos olyan „leget” tudhat magáénak, amelyeknek köszönhetően a nyitás után azonnal a vendéglátóhelyek élmezőnyébe került. A legmodernebb épülettől a legkülönlegesebb kávékínálaton át a legextravagánsabb elképzelésig szinte minden mellettük szól.

A város legelső modern épülete

Grandiózus céllal húzták fel az Újváros Bisztró látványos épületét a Holt-Körös partján a világszínvonalú luxusétterem tulajdonosai, amely köré az elkövetkező időszakban egy új városrész épület. Az ötletgazdák hamar felismerték, hogy Szarvasnak van egy olyan része, amely más nagyvárosok példájából kiindulva újvárosként funkcionálhatna, ahol a hagyományok gyökereiből táplálkozva virágozhat a modern lét. Ennek a törekvésnek az ugródeszkája a város első modern hi-tech épülete, mely egyben a Gree Magyarország irodaháza is.

A legszebb panoráma

Mesebeli erdő arborétummal, ősi mocsárciprusokkal, nyáron sup-ozó lányok, kajakosok, sárkányhajósok és a vízen hullámzó sétahajók. Mindez már önmagában elegendő lenne egy győztes panorámához, de a természeti látnivalók mellett a bisztró vendégeinek szeme elé tárul Szarvas megannyi látványossága is: az óvárosi Bolza-kastély, a Millenniumi emlékmű a Szent Koronával és szökőkúttal, a városi hajókikötő és a víziszínház is, melyek naplementekor igazán varázslatos képet festenek.

A legmodernebb technológiával felszerelt étterem

Az egész épület a technológia csúcsát képviseli az arcszkennerrel, és a GMV6 hűtő-fűtő rendszerrel, amellyel egyik helységből a másikba szállítják a hőt. Az épület tudja, hogy milyen évszak van, merről fúj a szél, milyen erővel, merről süt a nap, és milyen fényerővel, és három hónapra előre időjárás-előrejelzést tud adni. Az Újváros Bisztróban elképesztő, szinte futurisztikus, ahogyan az intelligens, öntanuló algoritmusok vezérlik a hőmérsékletet, a fényerőt, a légtechnikát, a sötétítőket. Sőt, az épület érintőképernyőn vezérelhető, magas minőségű audiórendszere biztosítja a háttérzenét, amely a kellemes kikapcsolódást nyújt az étterem minden részén, beleértve a galériát és a teraszt, sőt, a mosdókat is.

A legegyedibb belső design

Az Újváros Bisztró a belsőépítészet páratlan példája. A lélegzetelállító belsőt mások mellett Turco neves nemzetközi designer alkotta meg, aki a digitális és kézműves technológiát kombinálva ötvözi a művészetet és a belsőépítészetet. Az egyedileg ide tervezett olasz bútorok – mint például a Bentley ülőgarnitúra – mellett a 24 karátos aranybetétekkel készült márványpadló is kizárólag erre a helyre készült. A Decastelli fém falpanelek és a Siches üvegpanelek, gránit- és márványlapok fokozzák a luxus érzését, amikor beülünk a bisztróba.

A legkülönlegesebb kávékínálat

A kávézóban háromfajta válogatott, folyamatosan változó és megújuló specialty kávéval biztosítják a megújuló kávéélményt, melyek egy olasz, egy hazai és egy nemzetközi csúcspörkölő tételei. Az országban nincs még egy olyan hely, amelyben mindhárom pörkölő képviseltetné magát, arról nem beszélve, hogy egyedül az Újvárosi Bisztróban készül a kávé Dalla Corte Zero Anniversary limitált kiadású kávégépében. Emellett nagy figyelmet fordítanak az edukációra is: baristáik folyamatosan képzik magukat, segítenek a választásban, és a vendégek egyedi igényei szerint készítik el a kávét, illetve kis kártyákon mutatják be az aktuális választékot. Ezen a kis bemutatkozón szerepel a termelő, a feldolgozó, a régió, a tengerszint feletti magasság, a fajtavariánsok, a feldolgozás, az ízjegyek, a pörkölő és az elkészítés is.

A legszebb kávégép

A már említett Dalla Corte Zero Dark Anniversary limitált kiadású kávégép 2021-ben elnyerte az ipari designerek legjobbjait elismerő iF termékdizájndíjat. A gép polírozott vörösréz felülete kiválóan illeszkedik a sötét diófából készült, kidolgozott részletekhez és a hátsó panelhez, melyen az eredeti Dalla Corte logó található.

A legkülönlegesebb kávé és teaprezentálás

A kávékat és a teákat ismertető kártyákon kívül kérhetünk nyers illatmintát, a kész italok pedig Újváros Bisztró logó fatálcán érkeznek az asztalunkra.

A legextravagánsabb elképzelés

A modern technika mellett a valódi gazdagságot, luxust és pazar miliőt jelképező arany több helyen is feltűnik az étteremben. Kifejezetten ízléses koncepcióban köszön vissza a 24 karátos arany vonal, így a márványból készült mozaik padlóban aranybetét formájában, vagy a capuccino tetejére és egyedi süteményekre szórt aranyporként. És ott van még a Clase Azul Añejo tequila, melynek az üvegén is 24 karátos aranyból csillog az agavé levél.