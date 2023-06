Varga Mihály megnyitotta a 66. Nemzetközi Pénzügyi Tornát Budapesten

A fizikai aktivitás a szellemet is frissen tartja, ezért a sport támogatása a jó kormányzás szempontjából stratégiai jelentőségű cél – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a 66. Nemzetközi Pénzügyi Torna megnyitóján hétfőn Budapesten.

Öt ország részvételével hétfőn Budapesten kezdődik a 66. Nemzetközi Pénzügyi Torna, amelyet Varga Mihály nyitott meg a Pénzügyőr Sportegyesület pasaréti sportpályáján.

Immár második alkalommal rendezik ezt az eseményt Budapesten, amelynek résztvevői Magyarországon kívül Ausztria, Németország, Franciaország és Luxemburg pénzügyőr csapatai. A résztvevők négy sportágban versenyeznek: labdarúgás, asztalitenisz, tenisz és sakk.

A miniszter elmondta, hogy

az elmúlt bő egy évtizedben nagy figyelmet fordítottak a magyarországi sportélet felpezsdítésére, az iskolai napi tornaórák bevezetésétől egészen az intézményfejlesztésekig és az élsport támogatásáig, aminek eredményei ma már láthatók.

Emlékeztetett: Magyarország az utóbbi években egyre több rangos nemzetközi sporteseménynek adhat otthont. Az idén Magyarországon lesz többek között atlétikai és karate világbajnokság és itt rendezték a labdarúgó Európa-liga döntőt is. Az elmúlt években pedig Magyarország rendezhette a FINA Vizes Világbajnokságot, a férfi kézilabda EB-t, és a Giro d’Italia is Budapestről indult. Ehhez a sorhoz csatlakozik most a 66. Nemzetközi Pénzügyi Torna is.

Köszöntőjében elmondta:

„rendkívüli öröm számunkra, hogy vendégül láthatjuk az 5 résztvevő ország több mint 250 képviselőjét. Ez az 5 ország legalább 5 külön színt, karaktert jelenít meg Európából, a régiók szintjén pedig jóval több árnyalatot is”.

Kifejtette, hogy Európa erejét ebből a karakteres, történelmileg kialakult sokszínűségből merítheti. Olyan érték ez – tette hozzá – amelyet ápolni és becsülni kell.

„Az összkép, amelyet ma Európának nevezünk, csak akkor maradhat fenn, ha a színek továbbra is jól kiegészítik egymást” – tette hozzá Varga Mihály.

A Pénzügyőr SE közösségi oldala szerint az első versenynap Magyarország labdarúgásban, sakkban és asztaliteniszben érdekelt.