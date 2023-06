Üzent a viharról a katasztrófavédelem: Már bokáig érő vízfolyás is ledönthet a lábadról, ezt bízd inkább a szerelemre

Ahogy fogalmaztak, mindennek van vége, a hőségnek is.

Ahogy arról írtunk, heves viharokkal érkezik az enyhülés (Itt azt is megmutatjuk, hány fok lesz hétvégén). Akár golflabda méretű jégverésre is lehet számítani több településen a ma érkező hidegfronttal. A leghevesebb viharokat 90-100 km/órát meghaladó erejű széllökések is kísérhetik.

Így nem csoda, hogy vihar kisokost tett közzé közösségi oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Nem csak szórakoztató, de a tanácsok életmentőek lehetnek! Ezért érdemes elolvasni:

Úgy menj el otthonról, hogy

🏠 ajtók, ablakok becsukva

🏠 gépek hálózati csatlakozója kihúzva

🏠 virágok ablakpárkányról levéve

🏠 négylábú állatok megnyugtatva, biztonságba helyezve

🏠 kétlábúak szintúgy

⚡️ ne állj fa alá

⚡️ viszont állj távolabb a biciklidtől

⚡️ ha semmilyen menedék nincs, guggolj le és érintsd össze a két sarkad.

⛈ ha van autód, takard le

⛈ ne parkolj fa alá

⛈ ne hajts bele feneketlen pocsolyába

⛈ fenekesbe se

Mondjuk, miért: a villámárvizek 🌊 könnyen elmozdíthatják a csatornafedeleket is. Mivel nem lehet látni, mi van a víz alatt, néhány centiméteres vízbe se menj bele.

☝️ Már bokáig érő vízfolyás is ledönthet a lábadról.

☝️ Ezt bízd inkább a szerelemre, elvégre nyár van.

☝️ Az is fejbe vág, mint a villám, de talán azt túléled.

☝️ Hívd a 112-t. Szerelemre nem, minden másra van megoldásunk.

És végül: Élvezd a nyarat, tervezz, utazz és töltődj! ☀️

