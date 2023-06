Nézőpont: A magyarok háromnegyede az azonnali tűzszünet pártján áll

A magyarok 75 százaléka egyetért az azonnali tűzszünet követelésével az orosz-ukrán háborúban. Miközben a baloldali pártok ellenzik, még a baloldali szavazók 58 százaléka is helyesnek tartja a fegyveres harcok azonnali felfüggesztését – olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásáról szóló összegzésben, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez.

A közlemény szerint közel 500 nappal az orosz-ukrán háború kitörését követően még mindig kisebbségben vannak a békepárti tábor képviselői a hazai és nemzetközi háborúpárti hangokkal szemben. A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy mi a magyar választók véleménye abban a kérdésben, hogy helyes-e azonnali tűzszünetet követelni Ukrajnában.

Kapcsolódó tartalom

Az elemzés szerint egyértelmű békepárti álláspont mutatkozik a kérdésben, hiszen a magyarok háromnegyede (75 százalék) szerint helyes az azonnali tűzszünet követelése Ukrajnában, és mindössze 15 százalék helyteleníti azt. Az azonnali fegyvernyugvás célja egyaránt népszerű a békés évtizedekben született 18-39 év közöttiek (73 százalék), a hidegháború idején született 40-59 év közöttiek (77 százalék) és a huszadik század fegyveres konfliktusokkal és megtorlásokkal terhelt időszakában született 60 év felettiek (76 százalék) körében is.

Kiemelték: a kormánypárti szavazók szinte kivétel nélkül (91 százalék) egyetértenek a kormány által is képviselt politikával, amely a háborúzó felek tárgyalóasztalhoz ültetését, és a fegyveres konfliktus békés rendezését követeli.

A felmérés eredménye szerint a baloldali szavazók 58 százaléka tartja helyesnek az azonnali tűzszünet követelését Ukrajnában, s kevesebb mint harmaduk (30 százalék) tartja azt helytelennek.

Ezek alapján a baloldali pártok nem a baloldali választókat képviselik, mivel véleményük közelebb áll külföldi támogatóik álláspontjához: továbbra is a fegyverszállítások mellett érvelnek, valamint következetesen támadják a magyar kormány fegyverszünetet követelő, békepárti álláspontját – írták.

Emlékeztettek arra is, hogy Gyurcsány Ferenc a háború kitörésének egyéves évfordulóján úgy fogalmazott, Magyarországnak kötelessége lenne egyértelműen támogatni Ukrajna honvédő háborúját”, és hogy a magyar kormány békepártisága Putyin diktálta békét takar. Hasonló véleményen van Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke is, aki szintén kiáll a direkt fegyverszállítások mellett. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke szerint a fegyverszünet oroszpárti narratíva, és szerinte Magyarország számára is hadüzenet érkezett, nemcsak Ukrajna számára. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere sem a háborúba sodródás megelőzésében látja a legnagyobb kihívást, hiszen ő is úgy fogalmazott, hogy „háborúban állunk” Oroszországgal – olvasható a Nézőpont Intézet összefoglalójában.

A közvélemény-kutatás június 12-14. között ezer ember telefonos megkérdezésével készült.

Kapcsolódó tartalom