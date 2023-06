Napokig is eltarthat a lezuhant magyar helikopter roncsainak kiemelése

Hegyimentőkkel együtt emelik ki a szerdán lezuhant magyar katonai helikopter roncsait Horvátországban. A rendkívül nehéz terepviszonyok miatt a műszaki mentés várhatóan napokig is eltart. A Honvédelmi Minisztérium csütörtök délután jelentette be, hogy megtalálták a helikopter-baleset harmadik áldozatát is. A baleset körülményeit horvát–magyar szakértői csoport vizsgálja.

Horvátország több régiójából is érkeztek hegyimentők a Sibenik melletti Cikola-kanyonba, ahol szerda dél körül lezuhant egy magyar katonai helikopter. A meredek, sziklás hegyoldalban csak különleges technikával és szigorú biztonsági intézkedések mellett lehet megközelíteni a baleset helyszínét. A holttestek elszállítása után most a roncsok kiemelése a következő feladat, jelentette a helyszínről az M1 tudósítója. „Ebben majd a horvát hegyimentő szolgálat munkatársai fognak kézi erővel részt venni. Mivel a baleset rendkívül nehéz terepviszonyok között történt, ezért nagyon nehéz volt a felkutatás és a vizsgálat folyamata is” – mondta Sasvári Bernadett tudósító. Kapcsolódó tartalom Megtalálták a horvátországi helikopter-baleset harmadik magyar áldozatát, a baleset körülményeit magyar és horvát szakértők vizsgálják A helikopter-baleset körülményeit magyar és horvát szakértők közösen vizsgálják. A szolnoki helikopterdandár katonái két Airbus H145-ös géppel kéthetes nemzetközi kiképzésen vettek részt Horvátországban. Sajtóhírek szerint az egyik helikopter azért zuhant le, mert szerda dél körül, úton a bázis felé, a kanyonban egy a folyómeder felett kifeszített, átcsúszópályaként használt acélsodronynak ütközött. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a drótkötél szerepelt-e a pilótáknak kiadott térképeken. Ács Tibor ügyvéd korábban katonai ügyészként maga is vizsgált légi balesetet. A Híradónak azt mondta: egy nemzetközi kiképzés vezetőjének minden, a feladat végrehajtásával kapcsolatos adatot át kell adnia a részt vevő országok képviselőinek. „Egy repülési feladatnál – nemzetközi kiképzésnél is – készül egy repülési terv, illetőleg a repülési feladat előtt van egy felkészülés. A felkészüléshez a feltételeket szintén ennek a vezetőségnek, illetőleg a vezetőnek kell biztosítani” – magyarázta Ács Tibor ügyvéd. A Honvédelmi Minisztérium csütörtökön azt írta: a területen talált roncsokat és minden fellelhető darabot összegyűjtenek, majd Magyarországra szállítják további elemzésre. A magyar katona földi maradványait – a korábban megtalált két társáéhoz hasonlóan – Splitbe szállítják. Kapcsolódó tartalom Horvátországi helikopter-baleset: már hazafelé tartottak a kiküldetésről a magyar katonák Kiemelt kép: Mentőalakulatok tagjai a Horvátország középső részén, fekvő Drnis város közelében történt helikopter-baleset helyszínén 2023. június 21-én. Szolgálatteljesítés közben lezuhant a Magyar Légierő 2 Airbus H145-ös helikoptere a fedélzetén három emberrel (Fotó: MTI/HINA/Mario Strmotic)