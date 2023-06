Napi 5 percben is lehet munkatársakat motiválni

Véget ért az a kor, amikor a cégeknek csak a beáramló önéletrajzokból kellett kiválasztaniuk új kollégáikat, akik, történjen bármi, nem váltottak munkahelyet akár évekig, évtizedekig. Míg korábban az üzletszerzés volt az első számú és legnehezebb feladata egy vezetőnek, ma éppilyen nehéz szakértő munkatársakat bevonzani, sőt, megtartani. A jó csapat kialakítása kulcsfontosságú a sikeres működéshez, aminek egyik alapja, hogy a munkatársak egy szinten legyenek, egy nyelvet beszéljenek, és pontosan tisztában legyenek azzal, hol van az ő helyük a céges kultúrában. A NoProblem.TV fejlesztő programja azt a célt szolgálja, hogy támogassa a vezetőket ezek megvalósításban, napi 5 percben egy éven át.

A program egyik ötletgazdája, Farkas Levente, másfél évtizede foglalkozik cégvezetők képzésével és fejlesztésével, amely során számos olyan problématípussal szembesült, amelyről talán nem is gondolnánk, hogy gyökere lehet egy-egy kialakuló konfliktushelyzetnek, de meg is akadályozhatja egy cég sikeressé válását. Néha a legegyértelműbb dolgok kerülik el leginkább a figyelmünket, pontosan azért, mert fel sem merül bennünk, hogy az is tényező lehet – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Elkészítettünk 250 öt-hat perces kisfilmet, az év minden munkanapjára egyet, amelyek mindegyike egy-egy olyan témakört jár körbe, ami a legtöbb csapatban előforduló probléma, és ezekre megoldást is ad.

Hiszen, ahogy a cégvezetők szokták megfogalmazni, csak két gondjuk van: ha nincs ember, akkor az, ha van, akkor az a probléma. Szeretnék, ha a munkatársak nagyobb felelősséget vállalnának, vagy ha nem kéne egy információt százszor elismételni. Ezekből a mindennapi, minden cégnél előforduló helyzetekből indulnak ki a kisfilmek.

A vezetőnek annyi a dolga, hogy hozzáférhetővé teszi őket az alkalmazottai számára, akik ezt követően saját életritmusukba beillesztve tekinthetik meg az újabb és újabb epizódokat. Ezáltal a vezető úgy alakíthatja ki együttműködő csapatát, hogy közben az idejét és az energiáját valódi feladatára, a cég fejlesztésére tudja fordítani, és a képzés miatt az embereit sem kell kivennie a termelés folyamatából – ismertette Kovács Nikolett, a NoProblem.TV ügyvezetője.

Az új munkatársak elveszettek, gyakran emiatt morzsolódnak le

Számos cégben okoz gondokat, hogy amikor bekerül egy új ember a csapatba, nem kap pontos tájékoztatást arról, mi a feladata és mik a vezetőség elvárásai az irányában. Időbe telik, míg mindezzel tisztába kerül, megismeri a cég által képviselt értékrendet, és megtalálja a helyét a csapatban. A vezetőnek gyakran nem marad kapacitása arra, hogy ezen a folyamaton végigkísérje az újonnan csatlakozókat, és a már meglévő kollégáktól sem várható el, hiszen ők többnyire a saját mókuskerekükben vívják küzdelmüket az előttük tornyosuló teendőkkel.

„Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy egy munkahelyen mindenki tudja, hogy neki mi a szerepe, ismerje fel, és tudja jól kezelni a napi szinten felmerülő élethelyzeteket. Ez az ismeret nemcsak a munkahelyen, hanem a magánéletben is sok előnnyel járhat, hiszen helyzetfelismeréssel és magas szintű kommunikációval a legtöbb konfliktust meg lehet előzni, de legalábbis kevesebb sérüléssel lehet megoldani” – avatott be Kovács Nikolett.

Ne várjuk meg, míg jelentkeznek a problémák!

Általános gyakorlat, hogy akkor kezdünk el megoldáson gondolkodni, szakembert keresni, amikor már saját magunk által kezelhetetlen mértékűnek érezzük a problémát. Persze a tűzoltás is fontos a túlélés érdekében, de a gyors cselekvési kényszer terhe nélkül sokkal kényelmesebb és kevésbé idegtépő lenne a fejlődés útjára lépni.

Vannak olyan szerencsés vezetők, akiknek különösebb erőfeszítés nélkül is sikerült jó csapatot összeállítaniuk, de manapság ők sem érezhetik magukat teljes biztonságban. Nem szabad elfelejteni, hogy világszerte, így Magyarországon is, munkaerőhiány van, a jó szakemberekért az üzleti világban komoly küzdelem folyik.

A jó csapatot egyben is kell tartani, vezetőként biztosítani kell azt a környezetet, amiben jólérzik magukat a munkatársak, szívesen járnak be a munkahelyükre, elkötelezetten, tudásuk legjavát nyújtva végzik a munkájukat. Ehhez szükség van a nyugalomra, a biztonságérzetre és az egymás közötti harmonikus, megértő együttműködésre – tette hozzá a szakember.

Magától értetődik. Vagy mégsem?

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért jó, ha önfejlesztő videókat néznek. Egyrészt azért, mert ezeket a dolgokat – például azt, hogy miként dolgozhatunk eredményesebben, hogyan kezeljük a felmerülő konfliktusokat – semmilyen intézményben nem tanították meg nekünk, pedig mindezek ismeretében lényegesen könnyebben élhetjük a mindennapjainkat és végezhetjük a feladatainkat. Nem mellékes az sem, hogy azoktól a cégektől, akik sikeressé váltak, érdemes tanulni, átvenni azokat a fortélyokat, amelyek őket a tömegből kiemelték. Rengeteg időt és energiát lehet megspórolni azzal, ha nem teljesen nulláról elindulva kell a tapasztalatszerzésnek nekikezdeni, hanem mások által már bevált gyakorlatok beemelésével át lehet ugrani egyes lépéseket – fejtette ki Soós Zoltán.

Zárásként elárulta, hogy az olyan fejlesztőanyagok, videók, amelyek egy vállalat minden munkatársa számára elérhetőek, segítenek abban is, hogy közös nézőpontot alakítsanak ki a kollégák között. Egy cég rendkívül sokféle embert alkalmaz. Különböző neműek, korúak, más-más régiókból, iskolákból érkeztek. Egy vezetőnek nincs könnyű helyzete, főleg nagyobb létszám esetében, ha olyan csapatot szeretne kialakítani, amelyben erős az összetartás, az összhang, magas szintű a kommunikáció, a cég érdekeivel és értékeivel azonosulva képviselik munkáltatójukat tevékenységük minden területén.

Míg néhány fős csapatnál a cégvezető egyesével tud mindenkivel foglalkozni, és átadhatja neki munka közben a nézőpontját, példaként áll a dolgozók előtt az, ahogy ő végzi a feladatokat, addig 10-15 alkalmazott felett kezd lazulni ez a kötelék, egy százfős vállalat vezetője pedig már van, hogy nem is találkozik az új munkatársakkal. A céges kultúra kialakítása segít abban, hogy jobban értsük egymást, olajozottabban menjenek a feladatok, biztonságban érezzük magunkat, büszkék lehessünk a munkahelyünkre, és ezek együttese vezet ahhoz, hogy csökken egy cégben a fluktuáció, mert kialakult egy olyan csapat, amit valamivel magasabb fizetésért nem fognak elhagyni a munkatársak.