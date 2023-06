2023. június 20-án megalakult a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) Női Marketing Tagozata. A több mint 30 éve elkötelezett munkát végző szakmai szervezet új tagozata egyben a társadalmi szerepvállalás és az értékteremtő, tudatos kommunikáció melletti kiállás. Mivel a vásárlások 85 százalékában nők a döntéshozók, és a nők fogyasztói szokásai merőben mások, mint a férfiaké, a jövőben különös figyelemmel segíti a tagozat azokat a cégeket, akik női célcsoportra értékesítenek, kommunikálnak.

Június 20-án hivatalosan is megalakult a Magyar Marketing Szövetség Női Marketing Tagozata. A Női Marketing Tagozat egy olyan szakmai közösség, ahol cégvezetők, nagyvállalati döntéshozók, reklámszakemberek is együtt dolgoznak. A Női Marketing Tagozat ügye társadalmi szerepvállalás is, hiszen ha a nőket tudatosan, felelősen és manipulációmentesen szólítja meg a jövőben minden reklám, az hatással van a nők és a női döntések társadalmi megítélésre – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Az új tagozat az alakuló közgyűlésén Pálfi Évát, a B2W alapítóját választotta meg elnöknek.

Pálfi Éva progresszív szemléletváltása, a B2W (Business to Woman) kommunikáció 2018-ban robbant be a reklámipar világába. Öt év alatt megreformálta a hazai vállalkozásokat, női közösségeket, női vezetők megítélését és azt a marketinget, amely kifejezetten a női célcsoportra fókuszál.

Öt év alatt bebizonyította, hogy azok a cégek, akik tudatosan odafigyelnek a női fogyasztókra, női munkatársakra, női vezetőkre, sokkal sikeresebbek a többi piaci szereplőhöz képest. Már 2020 óta egyetemi tananyag a B2W Marketing, évről-évre egyre több diplomázó végez marketing szakemberként ezzel a tudással idehaza. 2018 óta 6 Marketing Gyémánt díjat kapott a B2W a Magyar Marketing Szövetségtől, reklámtervezésért, oktatásért, rendezvényszervezésért és idén 2023-ban társadalmi szerepvállalásért.

„Elkötelezettek vagyunk a marketing értékteremtő szerepének hirdetésén túl, annak formálásában is. Magyarország meghatározó és egyik legaktívabb szakmai közösségeként: több mint 200 vállalati tagot számlálunk és több ezer szakembert és szervezetet képviselünk. Ágazati, edukációs, orientációs, közösségi, társadalmi és környezeti célokra reflektáló programjainkkal és projektjeinkkel megmutatjuk, hogy szakmánk képes életképes válaszokat adni az aktuális kihívásokra. A szakmaiság erősítésével a marketing megítélését egyre magasabb szintre helyezzük” – ismertetteHinora Ferenc, az MMSZ elnöke.

Társadalmi haszna is van az okos kommunikációnak

A B2W kiáll a nőkre célzó tudatos, őszinte, egyenes marketingkommunikáció mellett, ezért arra törekszik, hogy a nőket és a nőkre célzó cégeket tudásanyagokkal, és a jövőt alakító példaértékű szakemberekkel segítse.A B2W hiszi, hogy az okos marketingkommunikációnak társadalmi haszna van.A B2W fókuszában a 21. századi nők élettani, biológiai és érzelmi megismerése áll, ezért folyamatosan kutatja és elemzi szokásaikat, élethelyzetüket annak érdekében, hogy a női célpiacra fókuszáló cégek tudatosmarketingkommunikációját támogassa és segítse a nőket az előttük álló kihívásokkal való megbirkózásban, a nekik szánt termékek és szolgáltatások közti választásban, és hogy számukra a vásárlást egyszerűbbé, megnyugtatóvá, biztonságossá, de egyben a mindennapokból kiszakító élménnyé is tegye.

A tagozati elnökké választott női marketing szakértő, Pálfi Éva hozzátette: „szeretném, ha minden Nő tisztában lenne az értékeivel, okos fogyasztóvá válna, aki felismeri mi jó neki, és nem hagyja magát manipulálni. A cégek, amelyek nőknek adnak el, pedig olyan élményeket teremtenének nekik, amik képesek kiszakítani őket a mindennapok rutinjából, tesznek értük és inspirálják őket. Ez mindkét fél érdeke, hiszen a nőket ezzel támogatják, segítik döntéseikben, énképük megerősítésében, miközben a cégeknek jobb ügyfelei lesznek, sikeresebbek és eredményesebbek lesznek. A B2W társadalmi szinten közös ügy, szupervízió, melynek az alapjait már megteremtettük”.

Ma a legrangosabb szakmai szövetség támogatását kaptuk meg a tagozat megalapításával. A Női Marketing Tagozat elnökségi alapító tagjai mind a különböző iparágak legkiemelkedőbb vezetői. Tudásuk és tapasztalatuk garancia arra, hogy együtt végre megteremthetjük azt az ideális egyensúlyt, mely hitelesen segíti a nőket otthon és a munkában egyaránt, a cégeket pedig, akik nőknek adnak el, a stabil növekedésben.

A tagozat elnöke kiemelte: a B2W nem szélsőséges feminista megkülönböztetés, egészen egyszerűen figyelembe veszi azt a tényt, hogy a nők és a férfiak élettani, biokémiai és érzelmi tulajdonságokban is mások. Más teszi a nőket és más a férfiakat boldoggá. Mások az erősségeik, gyengeségeik, stratégiájuk céljaik eléréséhez, más a hangnemük, stílusuk és kapcsolatuk az emberekkel. Más hatást vált ki egy nő és megint mást egy férfi az emberekből. Ezért ma, amikor mindent perszonalizálunk, elengedhetetlen, hogy megértsük a női fogyasztót, mint a legnagyobb vásárlóerőt.