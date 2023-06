Diónyi és golflabdányi jégesőt hozott a szupercella, háborgott a Balaton, 100 kilométeres szél tombolt – a meteorológus szerint nem túlzás brutális viharról beszélni

Megérkezett a vihar Magyarországra. Késő péntek délutántól fokozatosan érkezett meg nyugat felől a hidegfront. A meteorológiai szolgálat már napközben zivatarok és felhőszakadások miatt adott ki riasztást országszerte. A katasztrófavédelem pedig arra kérte az embereket: vegyék komolyan a viharjelző rendszer jelzéseit, és vihar esetén ne tartózkodjanak például a vízben. Azt javasolják, hogy vihar idején az emberek inkább épületben keressenek menedéket, és akit szabadban ér a vihar, az ne álljon fa alá, mert villámcsapás érheti.

Szinte pillanatokon belül lecsapott a vihar Nógrádban. Először eső, majd kisebb- nagyobb jégdarabok estek, de olyan is volt, ahol diónyi nagyságú jeget fotóztak.

Domoszlót sem kímélte a hatalmas vihar, mogyorónagyságú jegek hulltak.

Háborgott a Balaton is késő délután. A hatalmas szél felkorbácsolta a hullámokat, amelyek a partra és a strandra is kiöntöttek.

Elsötétült az ég Siófok felett. Kora este csapott le a vihar, szakadt az eső és a levegő is lehűlt.

Sopront is elérte a szupercella, dörgött és villámlott, majd jégeső zúdult több városrészre is. Már most jelentős a kár. Zalaegerszegre először villámlással, majd orkán erejű széllel érkezett meg a hatalmas vihar. A Vizslapark óriási fáit is kishíjján elvitte a szél. Aki tehette, zárt helyre menekült.

Nem sokkal később pedig leszakadt az ég,

a víz elöntötte az utakat, az utcákon hömpölygött a víz, több helyütt vízátfolyások alakultak ki.

Az autósok többsége a közeli mélygarázsokban keresett menedéket.

Mintha dézsából öntötték volna, úgy esett Egerben:

térdig érő vízben gázoltak az autók, és a csatornák is hamar megteltek.

Brutális a mostani vihar, helyenként már golflabdányi jeget hoztak a zivatarok – mondta el Tóth Tamás meteorológus az M1-en. A Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld és az Északi-Középhegység egy részén vannak nagy viharok, Bács-Kiskun vármegye nagy részén is komoly zivatarok várhatóak.

„Most lehet használni azt a jelzőt, hogy ezek a viharok brutálisak. Nagyon gyakran hallhatjuk a bulvármédiában, szinte minden egyes zivataros helyzet előtt, hogy brutális, vagy megdöbbentő vihar érkezik, nos, ez általában nem igaz, erre az időjárási helyzetre viszont igaz. Merthogy jelentések már érkeztek,

helyenként diónyi, golflabdányi jegek potyogtak azokból a zivatarokból,

amik kialakultak és a legerősebb széllökések már eddig, amit az OMSZ megmért, megközelítette, sőt nagy valószínűséggel kisebb körzetekben át is lépte az óránkénti 100 kilométert”.

Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság vihar kisokost adott ki, amelyben mindenkit óvatosságra intenek. Azt írják: a nagyobb tavaknál mindenki vegye komolyan a viharjelző rendszer jelzéseit.

Viharban senki ne legyen a vízben, a pince helyett pedig inkább az épületben keressen menedéket. Hozzátették:

közeli villámlás esetén húzzuk ki az összes elektromos eszközt a konnektorból, ne fogjuk meg a csöveket, radiátorokat és fémszerkezeteket!

Az előrejelzések szerint szombatra elvonul a rosszidő, akkor már csak helyenként várható szél, főként a Dunántúlon, 26-31 fok várható.

A kiemelt kép illusztráció.