Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az alföldi térségre vonatkozóan

Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az alföldi térségben az elmúlt napok átlagosnál melegebb időjárása és a térség erdőterületein található avar-, gyep- és tűlevélréteg kiszáradása miatt – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, hogy csütörtöktől Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben életbe lépett a tűzgyújtási tilalom.

Kapcsolódó tartalom

A Nébih felhívta a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

A kiszáradt erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között gyúlékony állapotba került, így az erdőben vagy a mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrásává válik. A száraz, kánikulai időjárás miatt a biomassza és tűzterjedési viszonyok további kedvezőtlen változása várható. Fennáll a nagy területű koronatüzek kialakulásának kockázata.

Kitértek arra is, hogy a kánikulai időjárásban a tűzkockázat a tilalommal nem érintett megyékben is magasabb. A Nébih mindenkit arra kér, hogy fokozottan ügyeljenek, ne dobják ki a csikket a gépkocsiból, mert az könnyen meggyújtja az útmenti növényzetet. Belterületen is kerülni kell a nagy lángmagasságú tüzek gyújtását, mert a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterre is képesek tüzet okozni.

A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt tilos tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken is – írta a Nébih.

A kiemelt kép illusztráció.