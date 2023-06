Magyar desszertséf oktatott egy német Michelin-csillagos étteremben

Jakabfi Dávid magyar desszertséfet nemrégiben egy Michelin-csillagos étterem, a Kulturhof Stanggas Solo Du hívta meg oktatni Németországba. Sőt, a kétnapos kurzus után a német étterem séfje még az étlapot is átdolgozta: Dávid kókuszos madárteje is helyet kapott az elődesszertek között. A kifogástalan ízekkel dolgozó Solo Du desszertpalettáján frissíteni szerettek volna, ezért keresték meg a magyar desszertséfet.

Az ismeretség nem újkeletű: A Kulturhof Stanggas Solo Du séf-helyettese és egyik cukrásza a Michelin-csillag elnyerése előtt már járt Dávid tanfolyamán. Ez az alkalom remekül sikerült, ennek köszönhető, hogy néhány hónappal később felkérték a mostani, kétnapos kurzusra is, ahol a technikai fortélyok ellesésén túl a 10 fogásos menüsor felfrissítésére is felkérték – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Jakabfi Dávid letisztult, aprólékos munkamódszerét és saját fejlesztésű tálalási technikáit workshopok keretében már évek óta oktatja. 2022-ben ő volt az első magyar, akinek tányérdesszertje bekerült a Le journal du pâtissier-be, a neves francia cukrász-magazinba. A hazai és erdélyi helyszínek mellett egyre gyakrabban hívják Európa-szerte, már visszatérő vendég svájci és németországi éttermekben. A mostani, májusi alkalom azért is volt különleges, mert ezúttal három, egymásra épülő desszertfogás elkészítését kérték a magyar tehetségtől.

A desszertséf új könyvének egyik receptjét, a madártejet is megtanította a tanfolyamon. Ez osztatlan sikert aratott, olyannyira, hogy még az étterem étlapjára is felkerült.

„Egy kókuszos-mascarponés madártejet álmodtam meg, belül mandulás grillázsbetéttel, a tetején pedig meringgel. Nagyon ízlett a helyieknek, hiszen ez tulajdonképpen az egyik népszerű német édességük, a hasonló felépítésű Salzburger nocker magyar verziója, újragondolva” – árulta el Jakabfi Dávid, akinek desszertkülönlegességeiért nem kell Németországig utazni, saját műhelyében bárki megkóstolhatja a finomságokat.

„Hatalmas élmény volt a kurzus mellett az is, hogy a megérkezésem estéjén vendégként az egész menüsort végigkóstolhattam” – árulta el Dávid.

Az étterem munkatársai nem csak a madártejért voltak oda, a fődesszert elemei közé is becsempészték a kurzuson ellesetteket. Dávid ugyanis egy Michelin-csillag alakban, kifejezetten a számukra megálmodott rózsás-málnás mascarpone-desszerttel is meglepte őket, ami rózsavízzel és friss málnával készül. A közös együttműködés ezzel nem ért véget: a németországi csapattal a közeljövőben négykezes vacsoraestet is terveznek, illetve a német cukrászok hamarosan ellátogatnak majd Magyarországra, hogy további fortélyokat leshessenek el a magyar desszertséftől.