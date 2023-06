Az 5 éves Bencét szinte karcolás nélkül emelték ki a roncsokból, de várandós édesanyja és nagymamája elhunyt – most az emberek megmutatták a szeretet erejét

A 7-es főúton tartott hazafelé a család, amikor egy kereszteződésben összeütköztek egy autóval. Az 5 éves Bencét szinte karcolás nélkül emelték ki a roncsokból, de édesanyja – aki babát várt – és nagymamája nem élte túl a szörnyű balesetet. A kisfiút az anyukájának a testvére, a 25 éves rendőr, Szabó Dániel vette magához. A jó szándékú emberek pedig megmutatták a szeretet erejét.

Szabó Dániel őrmester a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 25 éves járőre nemcsak, hogy egyik pillanatról a másikra vesztette el szeretett családtagjait, de máris hatalmas feladat vár rá, hiszen nővére egyedül nevelte öt éves kisfiát, és ezután a szörnyű tragédia után Dániel magához vette és azt tervezi, hogy felneveli unokaöccsét, Bencét.

A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közösségi oldalán segítséget kértek Dánielnek és a kis Bencének. Arra pedig nem számítottak, ami ezután történt.

„Nagyon nehéz szavakba önteni, hogy most mit is érzünk. De az első, az a KÖSZÖNET! Nektek, a budapesti rendőröknek, és az ország összes rendőrének, akik a BRFK Facebook posztja alapján segítettek. Vasárnap a nagykanizsai kollégák elvittek egy jó nagy doboz ajándékot Daninak és kis Bencének, amiben sok-sok édesség, nutella, de főleg rengeteg olyan játék, mesekönyv volt, aminek egy 5 éves nagyon-nagyon tud örülni, és Bence örült is. A nagybátyja elmondása szerint szomorú a kisfiú, ezért volt fontos nekünk, hogy elhalmozzuk sok-sok új játékkal, amivel kétségkívül mosolyt csaltunk az arcára.

Az biztos, hogy az a sok-sok szeretet, ami az elmúlt héten áradt feléjük, az segítette őket ezekben a napokban” – írták, azt nem árulták el, hogy mennyi pénz gyűlt össze, de jelezték, hogy nagyon-nagyon sok, jócskán várakozáson felül.

Mint ismert, két héttel ezelőtt az 5 éves Bence az anyukájával – aki babát várt – és a nagymamájával balesetet szenvedett Nagykanizsán; az édesanya és a nagymama meghalt, Bencét szinte karcolás nélkül emelték ki a roncsokból. Szerencsére a gyermekülés megvédte.

A kisfiút az anyukájának a testvére, a 25 éves Szabó Dániel vette magához – egyébként a gyámügy ugyan ideiglenesen, de természetesen hivatalosan is Daninál helyezte el.

Szabó Dániel rendőr, és vállalta, hogy felneveli az unokaöccsét.