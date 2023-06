Gulyás Gergely: A jövőben hideg élelem is vásárolható majd SZÉP-kártyával

Az orosz-ukrán konfliktus eszkalációját láthatjuk, ennek ellenére Magyarország kitart békepárti álláspontja mellett - fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A magyar kormány továbbá új intézkedéseket vezet be a gazdaságvédelmi akcióterv keretein belül, melyekkel elsősorban a vállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani. A kormány határozott arról is, hogy ideiglenesen nemcsak meleg élelemre, hanem hideg élelmiszerre is lehet költeni a SZÉP-kártyán lévő pénzeket.

A kormány álláspontja az, hogy nem csak magyar nemzeti érdek, hanem mindenkinek az az érdeke, hogy béke legyen – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői kormányinfón. Hozzátette, a világpolitikában a körülmények aggasztóak, a két nagyhatalom az urántartalmú fegyverek bevetését sem tartja ördögtől valónak, ami szerinte veszélyes eszkalációt indít el a háborúban. A miniszter elmondta, a legfontosabb, hogy az országnak legyen 2024-re elfogadott költségvetése, mely, emlékeztetett, egy védelmi költségvetés lesz, mely elegendő forrást biztosít ahhoz, hogy Magyarország képes legyen teljesíteni a NATO-vállalásait. Jövőre eléri a GDP 2 százalékát a védelmi képességekre való ráfordítás – jegyezte meg Gulyás Gergely. Az országnak jelenleg a legnagyobb segítséget az államkötvény és a kincstájegy vásárlása jelenti, a kamatokra bevezetett adók pedig ideiglenesek, a háború végéig tartanak – húzta alá a miniszter. Kijelentette, minden eszközzel élni kell, ami lendületet tud vinni a gazdaságba, ezért a kormány új intézkedéseket vezet be a gazdaságvédelmi akcióterv keretein belül, melyek révén elsősorban a vállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani. A fő probléma Gulyás Gergely szerint az energiaárak magas szintje, főként a magas áramár, ezért a kormány júliustól a legmagasabb árat 200 euró/megawattban állapítja meg. Ez három szektort érint: a feldolgozóipar, a szálláshely-szolgálatást, valamint a raktározás-szállítást. A miniszter szerint mindez több mint ötezer vállalkozásnak segít majd, és összesen 40 milliárdos kiadást jelent. A kormány határozott arról is, hogy ideiglenesen nemcsak meleg élelemre, hanem hideg élelmiszerre is lehet költeni a SZÉP-kártyán lévő pénzeket, melyre augusztus 1-től december 31-ig lesz lehetőség. Ebben az időszakban a munkáltatók a SZÉP-kártyák keretét további 200 ezer forinttal megemelhetik.