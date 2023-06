Koncz Zsófia: Történelmi léptékű és átfogó fejlesztések indulnak Tokaj belvárosában

Történelmi léptékű és átfogó fejlesztések indulnak Tokaj belvárosában, amelyeknek köszönhetően építészeti kincsek újulnak meg, „valóságos ékszerdobozzá varázsolva a várost” – mondta el Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-oldalán közzétett videóban.

A politikus úgy fogalmazott, „óriási út és lehetőségek előtt áll Tokaj. Mint mondta, a történelmi épületek mellett, 800 méter hosszan megújul a város fő utcája, ahol parkok, kávézók létesülnek és ahová éttermek települnek majd be. Hozzátette, ez azért is fontos, mert Tokaj a világörökség része, ”a magyarság emblematikus városa, a Tokaj márkanevet pedig világszerte ismerik.

A fejlesztések célja, hogy a Tokaji Aszú névadó településén, „a fehér borok és a színes kultúra városában” kialakuljon egy erős bor, gasztro és turisztikai termékkínálat, amelynek „csodájára jár a világ” – fűzte hozzá Koncz Zsófia.

Arról is beszélt, hogy az elmúlt években a magyar kormány támogatásával több szálláshely-fejlesztés is történt, a minőségi szálláshelyek mellé pedig most olyan attrakciók is létrejönnek, „melyek élettel töltik meg a belvárost”, így reményeik szerint egyre többen érkezhetnek majd Tokajba.

Hozzátette, azt szeretnék, hogy Tokaj az ország egyik legkedveltebb turisztikai célpontja legyen, stabil munkát és megélhetést biztosítva ezzel a városban élőknek, valamint minőségi kikapcsolódást és sok élményt nyújtva az oda érkező vendégeknek.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán