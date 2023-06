A nyugdíjasok idén és 2024-ben is számíthatnak a kormányra

A kormány a háborús időben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést és garantálja a 13. havi nyugdíj folyósítását – erről Nyitrai Zsolt beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta a nyugdíjasok most és 2024-ben is számíthatnak a kormányra.

Érkezik a postás, pénz áll a házhoz. Ez különösen igaz a hónap közepén, amikor is átutalják, vagy, a postás kiviszi a nyugdíjakat az érintetteknek. Sokan még aznap kiszámolják mire is költik majd el járandóságukat. Bár a szankciós infláció miatt megugrottak az árak, a kormány, ahogy az elmúlt években, úgy idén és jövőre is megőrzi a nyugdíjak értékét. Erről Nyitrai Zsolt beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta: a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra. „Magyarország kormánya a nyugdíjasokkal kötött megállapodás értelmében, háborús időben is megőrzi a nyugdíjak értékét, biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést és garantálja a már teljes egészében visszaépített és megemelt 13. havi nyugdíj folyósítását. A 2010 előtti baloldali kormányok a bajban nem segítették a nyugdíjasokat, hanem még nagyobb terhet róttak rájuk. Elvették a 13. havi nyugdíjat és egyszer sem fizettek nyugdíjprémiumot. Mi azonban kiállunk a szépkorúak érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat” – fogalmazott. Kapcsolódó tartalom Nyitrai Zsolt: A kormány kiáll a szépkorúak érdekeiért A kormány kiáll a szépkorúak érdekeiért és megvédi a juttatásaikat – jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán. A háborús időszak árnyoldalát a nyugdíjasok is megérzik. Erről már az Idősek Tanácsa tagja beszélt. Kusovszky Imréné ugyanakkor hozzátette, a nehéz helyzetben is számíthatnak a kormány támogatására. „Háborús időket élünk, nehéz helyzetben vagyunk és ezt sajnos a nyugdíjasok is érzik, de azt is érezzük, hogy odafigyelnek, támogatnak minket” – fejtette ki. Ez a 2024-es büdzsében is tetten érhető. A pénzügyminiszter a hét elején a költségvetési tervezet parlamenti vitáján is a nyugellátások értékállóságának fontosságát emelte ki. „A kormány 2010-ben vállalata, hogy megőrzi a nyugdíjak reálértékét, ezért a gazdasági nehézségek ellenére is, a jövő évben is biztosított az inflációt követő nyugdíjemelés fedezete. A nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra fordítható költségvetési források összege 2024-ben meghaladja a 6540 milliárd forintot. Ezzel ez a költségvetés legnagyobb tételét adja” – hangsúlyozta. Varga Mihály kiemelte, jövőre a tervezett infláció mértékével, azaz 6 százalékkal emelik az idősek ellátását. Ez azt jelenti, hogy az öregségi nyugdíjellátás havi átlagos összege – ami 164 102 forint – jövőre 173 948 forintra emelkedik. Kapcsolódó tartalom A 2024-es a védelem költségvetése lesz A nemzetbiztonsági szolgálatok forrásairól, valamint az igazságszolgáltatás támogatásáról is beszéltek a képviselők csütörtökön a 2024-es költségvetés általános vitájában az Országgyűlésben. Ahogy 2022-ben és 2023-ban, úgy 2024-ben is lesz 13. havi nyugdíj, amit februárban kapnak meg az érintettek, és amire 490 milliárd forintot különítettek el. Amennyiben a gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot – márpedig a kormány jövőre 4 százalékos GDP bővüléssel számol –, akkor nyugdíjprémiumot is fizet a kormány. Eddig már 5 alkalommal részesültek plusz juttatásban az idősek. A jövő évi költségvetés biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételét. A kormány erre is félre tette a szükséges pénzt, mint ahogy arra is, hogy támogatni tudják azokat a nyugdíjasokat, akik dolgozni akarnak 65 éves koruk után is. Részükre fenntartják az adókedvezményeket. Kiemelt kép: Postás dupla nyugdíjat kézbesít egy nőnek a fõváros XIII. kerületében 2023. február 8-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)