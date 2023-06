Ázsiai felsőoktatási intézményekkel osztotta meg tapasztalatait a Budapesti Metropolitan Egyetem

A napokban több, nagy jelentőségű megállapodás született a Budapesti Metropolitan Egyetem és neves ázsiai egyetemek között. Az együttműködések tovább erősítik az egyetem jelenleg is komoly jelenlétét Közép- és Délkelet-Ázsiában. A megállapodások első lépések további partnerekkel kialakított intézményes együttműködések terén hallgatói és oktatói mobilitás, közös kutatások és közös képzések indítása kapcsán.

„A magyar felsőoktatás hasznos tapasztalatokat tud átadni a közép-ázsiai térség intézményei számára.” – jegyezte meg Dr. Vasa László, a Budapesti Metropolitan Egyetem tudományos rektorhelyettese, a közép-ázsiai térség szakértője. Május végén a Magyar Rektori Konferencia meghívására Magyarországra érkező üzbég egyetemi delegációt fogadott a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Az üzbég delegáció négy tagja, Nozimjon Tuychiboev, az Andijan Institute of Economics and Construction vezetője, Gulchekhra Rikhsieva, a Tashkent State University of Oriental Studies rektora, Abduaziz Abduvasikov, a Tashkent State Agrarian University rektorhelyettese és Rizaev Kamal Saidakbarovich, a Taskent Pharmaceutical Institute egyetem rektora látogatott a Nagy Lajos úti campusra.

A találkozón az intézmények közötti együttműködési lehetőségek áttekintése mellett a Budapesti Metropolitan Egyetem megállapodást írt alá az Andijan Institute of Economics and Construction üzbég felsőoktatási intézménnyel.

További együttműködési megállapodás született a Karshi Engineering-Economic Institute-al, ami lehetővé teszi az oktatói és hallgatói cserét, tudományos együttműködést a két intézmény között, amelyre az üzbég hallgatói és oktatói részről nagy igény mutatkozik.

A Karshi Engineering-Economic Institute az üzbég állami finanszírozású felsőoktatási intézmények egyike, 6 karral rendelkezik és több mint 41 féle képzést nyújt az ott tanuló több, mint 6000 hallgatónak. A Budapesti Metropolitan Egyetem számára fontos a közép-ázsiai régióból érkező hallgatók létszámának és mobilitásának növelése és az aktuális, 2023-as nemzetközi kreditmobilitási pályázatában Üzbegisztánt is új partnerországként jelölte meg.

Kobilov Nurbek, az intézmény nemzetközi részlegének vezető helyettese, fiatal kutatói programjukat javasolta az együttműködés egy másik lehetséges területének, ami további lehetőségeket nyit meg a közös munka előtt.

A megállapodások kapcsán Dr. Vasa László hangsúlyozta: „Korábban Magyarország is végrehajtotta azokat a reformokat, melyek az egyetemek versenyképességének és színvonalának javítását célozták. Hazánk – a közös történelmi és kulturális gyökerek és hagyományok okán – természetes partnere Közép-Ázsia türk államainak, mely megkönnyíti a közös tervek, projektek kialakítását. Közép-Ázsia iránt nagy a hazai egyetemi érdeklődés, mind a hallgatói rekrutálás, mind az ottani képzési piacon való megjelenés tekintetében – Üzbegisztán kifejezetten támogatja a külföldi egyetemek programjainak ottani megjelenését. A magyar felsőoktatás törvényszerű iránya az expanzió, melynek természetes célországa lehet Üzbegisztán és egyes szomszédai.”

Létrejött a Budapesti Metropolitan Egyetem első thaiföldi felsőoktatási partnerségi kapcsolata

A magasszintű oktatási gyakorlatukról ismert délkelet-ázsiai országok irányába történő nyitás részeként a Budapesti Metropolitan Egyetem együttműködési megállapodást írt alá a thaiföldi Srinakharinwirot University-vel (SWU). Ezzel az egyetem első thaiföldi felsőoktatási partnerségi kapcsolata jött létre.

A közel 40 fős felsővezetői delegációt Associated Prof. Somchai Santiwatanakul, az SWU elnöke vezette. Az eseményen tiszteletét tette Nipon Petchpornprabas, a Thai Királyság Magyarországra akkreditált nagykövete is.

„A thai delegáció betekintést kapott a myBrand módszertanába és annak gyakorlati tapasztalataiba, mivel hasonló képzési innováció kialakítását, átültetését szeretnék elérni intézményükben. A myBrand – a METU kezdeményező zászlóshajója címmel tartott előadás után megosztottuk egyetemünk tapasztalatait a mentor-mentorált egyenrangú és interaktív viszonyrendszerére épülő oktatási módszertanával kapcsolatban.” – jegyezte meg Dr. Kovács Attila a Kommunikáció, Üzlet, Turizmus Kar dékánja.

