A pedagógusok életpályatörvénye ellen tartottak tüntetést Budapesten, az Egységes Diákfront és a Tanítanék Mozgalom szervezésében. A tiltakozók szerint a törvény elfogadása felforgatná az oktatást, ezért meg akarják akadályozni a bevezetését.

A tüntető tömegben rengeteg pártzászló is látható volt. A Momentum, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd is zászlókkal jelent meg, de Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos képviselő és Hadházy Ákos országgyűlési képviselő is kiment tüntetni.

