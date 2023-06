Gyopáros Alpár: a Magyar falu programmal demográfiai fordulat érhető el a kistelepüléseken

Demográfiai fordulat érhető el a Magyar falu programmal a kistelepüléseken, amelyek döntő részén évtizedekre visszamenőleg folyamatosan csökkent a népességszám – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Csongrád-Csanád vármegyei Üllésen csütörtökön.

Gyopáros Alpár a Magyar falu program részeként elkészült fejlesztések ünnepélyes átadásán kiemelte: a program négy éve működik, és a 2500 kistelepülés közül, ahol folyamatosan csökkent a lakosok száma, jelenleg 1300 olyan van, ahol nemcsak megállt a népességfogyás, hanem emelkedik is a lélekszám. Hozzátette, 1200 településen még nem következett be a demográfiai fordulat, de a kormány kiemelt célja, hogy ezt ott is elérjék.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a legfrissebb kiírásra, az út-, híd- és járdafelújítási pályázatokra szerdától július 14-ig lehet pályázni.

A program indulása óta körülbelül 4000 kilométernyi, településeket összekötő utat újított fel a kormány, és 4000 utca- és járdafelújítási pályázatot támogatott – emlékeztetett a kormánybiztos.

Mihálffy Béla (KDNP), a térség országgyűlési képviselője azt mondta: hatalmas fejlődésen esett át Üllés az elmúlt években, ez is bizonyítja, hogy a kormány gondol a vidékre, a vidék pedig szépen fejlődik.

Nagy Attila Gyula (Fidesz-KDNP), a település polgármestere megjegyezte, a Magyar falu program arra is nagyon jó, hogy minden évben figyelembe veszik a polgármesterek véleményét, és ahogy az igények megfogalmazódnak, új pályázati kiírásokkal bővül a program.

Üllés önkormányzata a Magyar falu programban három pályázatra mintegy 62 millió forint támogatást kapott, a pénzből felújították az önkormányzati irattárat, négy gépjármű tárolására alkalmas nyitott garázst alakítottak ki, valamint felújították a Radnai utcát, amelyben parkolóhelyeket is kialakítottak.