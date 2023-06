Már láthatjuk a budapesti állatkert tüneményes jövevényei

Csütörtöktől látható a két hete született sörényes hangyászkölyök a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol ezzel kezdetét veszi a vakációs programsorozat is, amelynek keretében látványetetésekkel, állatbemutatókkal és táborokkal várják a gyerekeket, családokat.

A sörényes hangyász tartásával több mint száz éves szünet után, 2014-ben kezdett el újra foglalkozni a Fővárosi Állat és Növénykert – mondta el Hanga Zoltán, az intézmény szóvivője a helyszínen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

A hosszú szünet után az állatkertbe érkezett tenyészpár, Isabela és William mindketten tízévesek, most született kicsinyük pedig a negyedik utódjuk.

Először 2016-ban született kölykük, akit Bejglinek neveztek el a gondozók, a 2018-ban született második kölyök a Flódni nevet kapta, 2020-ban pedig Guba született meg.

Mára már mindhárom kölyök elköltözött, cseh, osztrák és holland állatkertben élnek azóta – fűzte hozzá.

A rendszeres szaporítási eredmények azért is fontosak, mert ez az állatfaj természetes élőhelyén ritkulóban van és természetvédelmi szempontból sebezhetőnek számít, így az állatkerti szaporítás hozzájárulhat a faj megmentéséhez.

A sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla) Dél-Amerikában őshonos. Az úgynevezett vendégízületesek közé tartozik, ahová a lajhárokat, valamint az olyan övesállatokat is sorolják, mint a tatu. Legközelebbi rokonaik a fán lakó dolmányos hangyászok, viszont nem állnak közeli rokonságban a hangyászsünökkel, ez utóbbiak ugyanis tojásrakó emlősök. A budapesti állatkertben a sörényes hangyászok mellett dolmányos hangyászokat, lajhárokat és tatukat, valamint hangyászsünt is láthat a közönség.

A most bemutatkozott hangyászbébi mellett az elmúlt hetekben, hónapokban több más kisállattal is gyarapodott az állatkert, így kicsiket lehet látni a zebráknál, a tarvarjaknál, a fekete hattyúknál, a vadonban már kihalt mhorr gazelláknál, sőt a sörényes hangyászokkal szemközti kifutóban látható prérikutyáknál is.

Hanga Zoltán elmondta, hogy a május 31-én született sörényes hangyászt leginkább az anyja hátán csimpaszkodva, a reggeli etetés idején lesz lehetősége a közönségnek is megtekinteni.

A szóvivő kiemelte, hogy a nyári időszak folyamán számos helyszínen lesznek állatbemutatók és látványetetések, és elindulnak az állatkerti napközis táborok is. Ezek között idén is megszervezik a VakációZoo elnevezésű programot, amelynek keretében fővárosi, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolások is táborozhatnak az intézményben.

Mindezeken túl június 23-án Szentivánéji programra várják a közönséget koncertekkel, állatos előadásokkal, tűzzsonglőr-bemutatóval és számos meglepetéssel este hét órától egészen éjfélig.

Kiemelt kép: A Flódni nevű, sörényeshangyász-kölyök (Myrmecophaga tridactyla) kapaszkodik anyja, Isabela hátán kifutójukban, a sajtóbemutatón, a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2018. július 21-én (Fotó: MTI Fotó: Kovács Attila)