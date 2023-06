35 éves korban el kell kezdeni az extra bőrápolást

Az élet előrehaladtával a kollagén és az elasztin bioszintézis fokozatosan lelassul. Bizonyos aminosavakhoz kevésbé jut hozzá a szervezet a normál táplálkozás mellett. A bőr vitalitásának fenntartása érdekében, ezért hatóanyagban gazdag arckrémeket célszerű használni. Dr. Gyovai Viola okleveles biológus szerint megelőzési céllal legkésőbb 35 éves korban el kell kezdeni az extra bőrtáplást, másként később a plasztikai sebészeti beavatkozás eredménye sem lesz hosszú távú.

Ahogy korosodunk, a bőrünk is kezdi elveszíteni fiatalságát: 30-35 éves kor felett hiába fogyasztunk már rendszeresen étrend-kiegészítőket, azok gyakran nem jutnak el a bőrig, így annak vitalitását csak bőrgyógyászatilag tesztelt termékekkel tudjuk megőrizni.

Dr. Gyovai Viola, a BIOLA kozmetikumok cégalapító ügyvezetője arról beszélt, a napi bőrápolási rutin nem túl időigényes, napi 10 percet kell mindössze rászánni, de ezzel együtt sokoldalú kezelés szükséges.

„Komplex támogatást igényel a bőr, egyedüli hatóanyag nem létezik erre. A zsír- és vízoldékony anyagok mellett a gyógynövények és algák kivonata is szükséges az öregedő bőr anyagcseréjének újrafiatalításához. Több irányból kell táplálnunk a bőrt a teljes siker elérése érdekében, másként egy későbbi plasztikai sebészeti beavatkozás eredménye sem lesz hosszantartó” – magyarázta.

A Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa arról is beszélt, a bőrápolásban vannak úgynevezett nyerő párosok. Ilyen például, ha az érett bőrt arctejjel letisztítjuk, majd egy szérumot viszünk fel a bőrre a nappali arckrém alá, de ugyanez elmondható a szérum és a szemkörnyékápoló kombinációjáról is. Hozzátette, ha a hidratáló krémet néhány csepp arcolajjal egészítjük ki különösen ősztől kora tavaszig, az is remek párosítás lehet.

A görögszénától a barna szárnyas moszatig

Dr. Gyovai Viola kiemelte, fontos, hogy tápanyagokban gazdag termékeket válasszunk, melyekben fellelhetőek az A-, B-, C- és E-vitaminok egyaránt. A bőrfiatalításban segíthetnek még a különböző gyógynövények, így az arónia, görögszéna vagy a tökmagolaj hatóanyagai is, melyek óriási vitalizáló erővel táplálják a bőrhámsejteket.

Az anyagcserét segíti az alária is, amely egy barna szárnyas moszat. Ennek kivonatát klinikailag vizsgálták és két hónap rendszeres használat után akár 8-10 évvel fiatalosabb bőrállapotot is eredményezhet.

Az okleveles biológus megjegyezte, a pigmentációs zavarok is a harmincas éveinkben jelentkezhetnek először, ez ellen dolgoznak a havasi gyopár, a maláta és a kövirózsa hatóanyagai, de fontos telítetlen gamma-linolénsav tartalmú növényi olajokat is fogyasztani, mint amilyen a ligetszépe vagy a mákolaj.

„Az érett bőr ápolásában fontos szerepet játszik még a peelingezés is, amit hét-tíz naponta meg kellene ismételni, mert az elöregedett sejteken nehezebben jutnak be a hatóanyagok is. Éjszakánként szintén tápláló, növényi olajokban gazdag arcápolót használjuk, akik pedig napfénynek kitett helyen dolgoznak, azoknak a japán orchidea és a mandulatej hidratáló hatását ajánlom a figyelmébe” – zárta gondolatait.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Rex Features)