Tervezhetőnek és kiszámíthatónak nevezte a Pénzügyminisztérium államtitkára Magyarország 2024-es központi költségvetését a törvényjavaslat szerdán folytatódó általános vitájában az Országgyűlésben.

Államtitkár: Tervezhető és kiszámítható alapot jelent a költségvetés

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a 2024-es költségvetés prioritásai között említette az ország védelmének biztosítását, a rezsicsökkentés fenntartását, a válságálló gazdaságot, a foglalkoztatás fenntartását. Jelezte, a rezsivédelmi alap bevételeinek nagy része az extraprofitadóból származik.

Közölte, a kormány célja, hogy 2024-ben az áremelkedés üteme 6 százalék, a GDP-bővülés 4 százalék, míg a hiány 2,9 százalékos legyen. További cél, hogy mérséklődjön az adósságráta is.

Úgy értékelt, a 2024-es költségvetés tervezhető és kiszámítható alapot jelent az ország stabilitásának megőrzéséhez, a gazdasági növekedés fenntartásához, ugyanakkor az instabil gazdasági környezetben 220 milliárd forintos központi tartalékot is tartalmaz.

Az államtitkár azt mondta, a háborús időkben is biztosítják a családok és nyugdíjasok védelmét. A családpolitikára fordított források elérik a 3300 milliárd forintot, míg nyugdíjkiadásokra 6450 milliárd forint lesz – részletezte.

Elmondta, számolni kell az ukrajnai háború elhúzódásának lehetőségével, ezért fontos, hogy a Magyarország által az elmúlt években elért eredményeket meg tudják védeni. A teljes fizikai és gazdasági biztonságot az garantálná az országnak, ha mielőbb tűzszünet és béke lenne – jelentette ki Tállai András.

Felidézte, hogy a 2010 után végrehajtott gazdaságpolitika következtében fenntartható növekedési pályára állt a magyar gazdaság, szilárd fundamentumai lettek olyan válságos időkre, mint a koronavírus-járvány és a háború okozta krízis.

Hozzátette: a rendkívüli kihívások ellenére a magyar gazdaság tavaly 4,6 százalékkal nőtt, 1,6 százalékkal meghaladva az Európai Unió éves átlagos növekedését. Megjegyezte, a gazdaság annak ellenére növekedett, hogy az országot megillető uniós források politikai okokból még mindig nem érkeztek meg.

Az államtitkár értékelése szerint az elsősorban a szankciós infláció számlájára írható átmeneti gazdasági lassulás ellenére is sikerült megvédeni a korábbi eredményeket, a magyar gazdaság válságállónak bizonyult. Ez a kormány intézkedéseinek és a gazdaság szereplői jó alkalmazkodási képességének köszönhető – közölte. Kitért arra is, hogy a gazdaság lassulása nem tükrözőik a munkaerőpiaci folyamatokban.

Közölte, a kormány folyamatosan az infláció letörésén dolgozik. Megerősítette, hogy „a szankciós infláció” év végére egy számjegyűre mérséklődhet, ez pedig pozitívan hathat a háztartások vásárlóerejére, a reáljövedelmek növekedésével pedig a fogyasztás az év második felében ismét élénkülhet.

Szerinte idén a magyar GDP 1,5 százalékkal is bővülhet.

Fidesz: Meg kell védeni a rezsicsökkentést

Németh Szilárd (Fidesz) közölte, egyre mélyülő háború folyik az ország szomszédjában, Európában pedig a kontinens érdekeivel ellentétben – komoly amerikai befolyással – „kiszámíthatatlan háborús pszichózis és szankciós embargós ostobaság söpör végig”.

Megerősítette: az ország 2024-es költségvetése védelmi büdzsé, fókuszában a honvédelem és a rezsivédelem megerősítése áll, ezért a honvédelmi és a rezsivédelmi alapot fel kell tölteni.

Szólt arról is, hogy 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés politikájának következtében a magyarok vásárolhatják az egész EU-ban a legolcsóbban a háztartási energiát. Ennek fenntartását a rezsivédelmi alap teszi lehetővé – magyarázta. Németh Szilárd ismertetése szerint jövőre a rezsivédelmi alapban 1361 milliárd forint lesz.

Hozzátette: lakossági rezsivédelemre 917 milliárd forintot fordítanak. Emlékeztetett arra, hogy átlagfogyasztásig minden magyar család rezsivédetten kapja az energiát, ezzel havonta 181 ezer forint marad minden magyar családnál.

208 milliárd forint lesz a központi költségvetési szervek kompenzációjára – közölte. Fontosnak nevezte az ellátás biztosítását is, amelyre szerinte a költségvetés megfelelő fedezetet biztosít.

DK: Korai, időszerűtlen és megalapozatlan a büdzsé

Dávid Ferenc (DK) felszólalásában korainak, időszerűtlennek és megalapozatlannak nevezte a költségvetést, amelynek nyári elfogadásával szerinte a kormány a stabilitás illúzióját próbálja kelteni.

Rámutatott: az infláció májusban az előző évihez képest még mindig 20 százalék feletti, a bolti kiskereskedelem volumene 12 százalékkal, az ipari termelés nyolc százalékkal, a reálkeresetek pedig hét százalékkal csökkentek.

Az ellenzéki politikus szerint olyan szemléletre lenne szükség, amely kirántja az országot ebből a „gazdasági depressziós helyzetből”. Mivel a 2024-es költségvetésről szóló javaslatban ez nem látszik, bátortalan, szűkkeblű és perspektívát nem adó az irányzat – értékelt.

Emellett szerinte a kormány több „sunyi adót” vet ki a bankszektorra, a biztosítási szektorra, az energiaszektorra, a kiskereskedelemre, a telekommunikációs cégekre, a légitársaságokra, a gyógyszerforgalmazókra, a kőolajtermelőkre, valamint reaktiválták a reklámadót, emelték az idénymunka adóját, a cégautóadót.

Ezeket az adóterheket a vállalkozások „be fogják árazni”, és ennek következményeként nem fog megállni hat százalékon az infláció – vélekedett. Dávid Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank 402 milliárd forintos hiánya nem szerepel a költségvetésben.

KDNP: A büdzsé egy védelmi költségvetés a veszélyek korában

Nacsa Lőrinc (KDNP) úgy fogalmazott: a 2024-es költségvetés a gazdasági növekedés, az inflációcsökkentés, az államadósság-csökkentés, a munkahelyek megőrzése, a családtámogatási rendszer fenntartása, a honvédelem és a rezsivédelem költségvetése lesz. Egy védelmi költségvetés a veszélyek korában – mondta.

Bár a szomszédságban kitört háború és a„ valóságtól elrugaszkodott, ideológia- és vágyvezérelt” brüsszeli szankciók miatt megsokszorozódott energiaárak nehézséget okoztak, nagy eredmény, hogy a költségvetés képes volt megvédeni a magyar embereket az elszálló energiaáraktól, és sikerült megvédeni a rezsicsökkentés vívmányait – hangsúlyozta.

Azt mondta, a költségvetés legfontosabb része a rezsivédelmi alap, amely több mint 1360 milliárd forinttal segíti a családok, az állami és önkormányzati szervek, az intézményfenntartók és a vállalkozások energiaszámláinak kifizetését. Hozzátette: a büdzsé kiemelt része az 1310 milliárdos honvédelmi alap is, és az összes honvédelmi kiadás meghaladja majd a GDP két százalékát.

Nacsa Lőrinc jelezte: a 2024-es költségvetés egy nehéz időszakban tervezhető és kiszámítható alapot ad az ország stabilitásának megőrzéséhez és a gazdasági növekedés fenntartásához.

Támogathatónak nevezte a büdzsét, mondván, jövőre úgy várható 4 százalékos gazdasági növekedés, hogy letörik az inflációt, csökkentik az államadósságot és alacsony szinten tartják a költségvetési hiányt.

Momentum: A költségvetés bosszú a főváros ellen

Hajnal Miklós (Momentum) szerint a költségvetés által folytatódik a kormánypártok bosszúhadjárata a fővárossal szemben. A budai kerületeket érintő kérdésekről beszélve úgy értékelte, a kormánypárti képviselők a kampány óta megfeledkeztek erről a területről.

Több pénzt szorgalmazott az egészségügynek, a többi között a Szent János Kórház számára, amelyet szerinte már rég fel kellett volna újítani, de a jövő évi költségvetésben sincs erre fedezet. Az onkológiai intézet számára is többlettámogatást tart szükségesnek. Kijelentette: épületenergetikai felújításra is többletforrást kellene biztosítani.

Feltette a kérdést: a Normafán mire szánják a plusz egymilliárd forintot? Azt mondta, természetvédelemre kellene költeni ezt a forrást. Választ várt arra is, mikor készül el a Budakeszi úti buszsáv.

Fidesz: Ez a védelem költségvetése

Barcza Attila (Fidesz) a védelem költségvetésének nevezte a 2024-es büdzsét. Fontosnak nevezte a turizmus helyreállását a jelenlegi háborús helyzetben, jelezve, a költségvetés tartalmazza a Magyar Turisztikai Ügynökség számára szükséges forrásokat.

Nagy eredménynek minősítette, hogy a kormány közlekedésfejlesztésének számos eleme folytatódhat. Például az, hogy minden megyei jogú város csatlakozzon a gyorsforgalmi úthálózatba.

A kormánypárti képviselő történelmi bűnnek nevezte, hogy Magyarország elveszítette repterét, rámutatva, így az ország kevesebb eszközzel bír arra, hogy többen érkezzenek az országba.

Kiemelt eredménynek nevezte a Modern városok programot, amelynek elemei szintén folytatódnak. Kijelentette: az ellenzéknek oroszlánszerepe van abban, hogy az ország nem kapja meg az uniós forrásokat. Szerinte példátlan, hogy képviselők ilyen nyíltan lépjenek fel a hazájuk ellen.

MSZP: A büdzsé előre kitervelt bűncselekmény az emberek ellen

Gurmai Zita (MSZP) az egészségügy állapotáról szólva azt mondta: a büdzsé előre kitervelt bűncselekmény a magyar állampolgárok ellen. A költségvetés szinte minden területen tovább rontja az egészségügy amúgy is katasztrofális helyeztét. Bírálta, hogy az előterjesztésben nincs nyoma a szakdolgozói béremelésnek.

Sorra zárnak be kórházi osztályok, mert a kormány „elüldözte az orvosokat”; az országban 621 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van, a szám pedig évről évre nő – sorolta a problémákat.

A Fidesz Gurmai Zita szerint csökkenti az emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, távolabbra viszi az ellátást. Több mint 102 ezer gyermek nem jut hozzá helyben háziorvosi ellátáshoz – hívta fel a figyelmet.

Azt is mondta, az unióban Magyarországon halnak meg a legtöbben rákban, a kormány mégis sokkal kevesebbet költ egészségügyi ellátásra, mint a többi uniós ország.

Szerinte mindezek ellenére a kormány tovább csökkenti az egészségügyre fordítható forrásokat, annak meghatározásakor ugyanis nem számoltak az inflációval. Gyógyszertámogatásokra is kevesebb jut, a finanszírozás mértéke az alapellátás területén is csökken, és most a védőnői rendszert fosztják meg a finanszírozása egy részétől – sérelmezte a szocialista képviselő.