109 centire emelkedett a Velencei-tó vízszintje, a Balatont elkezdték leengedni

Jelentősen emelkedett a hazai tavak vízszintje az elmúlt hetek csapadékos időjárásának köszönhetően. Sőt, a Balaton már akkorára duzzadt, hogy valamennyit le is kell engedni belőle, ezért reggel kinyitották a Sió-zsilipet. A Velencei-tó szintje is sokat emelkedett, de ott még mindig jól jönne az utánpótlás. A Fertő-tóban is sokkal több a víz, mint néhány hete, amire szükség is volt, mert már az élővilág is veszélybe került.

Szomorú látvány fogadta a Velencei-tó látogatóit tavaly. A körülbelül 10 ezer éves tó mindig sekély vízűnek számított, de 83 éve nem volt ennyire kritikus az állapota. A vízszintje 61 centiméterre csökkent, több helyen pedig ki is száradt. Idén azonban a vízállás csaknem 30 centiméternyit nőtt az elmúlt három hónapban. A Pátkai-víztározóból töltötték fel, de a sok csapadék is segített, így most 109 centiméter, ami egyébként még így is az átlagos szint alatt van. Nyitva a Sió csatorna és áramlik a víz – a Balaton ugyanis elérte a 120 centiméteres szabályozási szintet, így le kell engedni a víz egy részét. Júniusban ilyenre nagyon ritkán van példa. Kapcsolódó tartalom Magas volt a Balaton vízállása, óvatosan leeresztik Az ilyenkor jellemző apadás is több mint 1 hónappal később indulhat meg. A Fertő-tó, aminek szintén drámaian csökkent a szintje korábban, mivel sokáig alig hullott csapadék a térségben. A hosszú májusi csapadékos időjárás után viszont 30 centimétert nőtt a vízállás. Szakértők szerint az optimális szinthez és az élővilág biztonságához még legalább fél méternyi emelkedésre lenne szükség. A téli időszakhoz képest nyáron egészen más arcát mutatja a Tisza-tó. A mesterséges tavat ugyanis tudatosan szabályozzák, évszakok szerint. Télen 650, most pedig 735 centiméter a vízállás. A tó vízszintjét egész nyáron ebben a tartományban tartják, mivel ez hasznos a tó élővilága és a turizmus számára is. Kiemelt képünk: A Badacsony tanúhegy Fonyód közeléből fotózva 2023. május 10-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)