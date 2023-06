Magyarország Szépét, Hacsi Boglárkát a születésnapja után koronázták meg

A Miss World nemzeti fordulójának, a Magyarország Szépének idei királynője a miskolci Hacsi Boglárka lett. A Duna Család-barát című műsorának vendégeként a győzelem pillanatairól és jószolgálati terveiről mesélt a szépségverseny győztese, aki éppen a királynőválasztás előtti napon lett 23 éves.

Még nem szokott hozzá, hogy királynőként emlegetik, de azt viccesnek tartja, hogy édesanyját a munkahelyén anyakirálynőnek szólítják. Hacsi Boglárka a Magyarország Szépe 2023 győzteseként a Család-barát adásában részletezte, hogyan élte meg a felkészülést, milyen versenyélményeket szerzett, de betekintést engedett terveibe is.

„Valójában sosem terveztem, hogy elindulok majd egy szépségversenyen, de miután kiválasztottak a legjobbak közé, teljes elkötelezettséggel álltam a feladat elé. Bár a felkészítőtábor nehéz volt, visszanézve megérte a belefektetett munka” – kezdte a Duna délelőtti magazinműsorában Boglárka, akit a fenntartható divat mellett a pszichológia érdekel leginkább.

Bevallotta, az elmúlt hetekben többször is eljátszott a gondolattal, hogy az élő show-ban majd az ő fejére kerül a korona. A fiatal versenyző mégis meglepődött, amikor ez a valóságban is megtörtént, és egyben hálásnak érezte magát, amikor a születésnapját követő estén királynőnek választották. Rámutatott arra, hogy a verseny és a korona mögötti valódi érték a belső szépség és az emberség.

„A szépség egy olyan adottság, amire az emberek felfigyelnek, de egy intelligens nőre oda is figyelnek. Szépségkirálynőként elsősorban azt szeretném közvetíteni – amit már a kisfilmemben is hangsúlyoztam –, hogy mennyire fontos törődni a mentális egészségünkkel” – tette hozzá a Magyarország Szépe 2023 győztese, aki mostantól egy éven át a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat jószolgálati nagykövete is.

Hacsi Boglárka méltatta a többi versenyzőt is, a mezőnyüket erősnek ítélte. A Miss World Hungary 2023 cím elnyerése után büszkén vállalta, hogy képviselje Magyarországot a nemzetközi szépségversenyen. Nyelvi akadályok biztosan nem nehezítik majd a boldogulását: angolul felsőfokon, németül középfokon kommunikál.