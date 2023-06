Letartóztattak négy férfit kétmilliárdos áfacsalás miatt Fejérben

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte annak a négy férfinak a letartóztatását, akik a Székesfehérvári Járási Ügyészség szerint minősített költségvetési csalás bűntettét és további bűncselekményeket követtek el az egyikük irányítása alatt működő bűnszervezet tagjaként, s közel kétmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A Fejér Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a döntés ellen az érintettek fellebbeztek, így az nem jogerős. Jelezték, hogy vádlottak 5 évtől 25 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak tettükért.

Közölték, hogy 2020. január 1-jét követően az egyik férfi irányítása mellett egy többszintű céghálózat jött létre azért, hogy

a cégek közötti színlelt ügyletekkel, az általuk foglalkoztatott vagyonőrök munkabérei után felmerülő járulékok be nem fizetésével, fiktív számlák hatására keletkező levonandó áfa összegével gazdagodjanak.

A számlázási láncolat háromszintű volt, a tetején a számlát befogadó megbízó társaságok valósan működő cégek voltak, amelyek adófizetési kötelezettségük minimalizálására törekedtek, a középső szinten a számlakiállító puffer gazdasági társaságok álltak, akik a láncolatban alsóbb szinten elhelyezkedő társaságoktól fogadtak be számlákat.

Kapcsolódó tartalom

A legalsó szintre az úgynevezett bukócégek kerültek, amelyek gazdasági tevékenységet nem végeztek, nullás áfabevallást adtak be, vagy adóbevallást nem nyújtottak be, illetve alanyi adómentességet választottak, miközben több száz embert olyan munkakörökbe jelentettek be, akik valós foglalkoztatói a legfelső szinten elhelyezkedő társaságok voltak.

A láncolat felső szintjén lévő cégek az adóhatósághoz valótlan tartalmú áfabevallásokat nyújtottak be, áfát jogosulatlanul vontak le, ezáltal a költségvetésnek közel kétmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak.