Elemző: A kötelező migránskvóta egy újabb front, ahol támadni lehet Magyarországot

A migránsok egyre agresszívabbak: géppisztolyokkal is felfegyverezték magukat

A magyar déli határ túloldalán régóta feszült a helyzet a migránsok miatt. A Szabadkán és környékén élők, valamint a magyar és a szerb rendőrök is arról számolnak be, hogy az illegális migránsok egyre agresszívabbak. Géppisztolyokkal, szúróeszközökkel, vascsövekkel fegyverezték fel magukat. Időnként a határőrökre támadnak rá, néha egymással csapnak össze, de helybélieket is támadtak már meg.