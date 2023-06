BKK: A 28-as és a 37-es villamosok közlekedése is változik a hétvégétől

Vágányfelújítás miatt szombattól július 2-áig a 28-as, a 28A, a 37-es és a 37A villamosok helyett Kőbánya alsó vasútállomás és az Új köztemető között pótlóbusszal lehet majd utazni – tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-t.

Több helyen is felújítják a vágányokat az Élessarok és az Új köztemető közötti szakaszon, ezért június 17-től, szombattól a 28-as és a 28A villamosok összevontan, rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér és Kőbánya alsó vasútállomás (Kápolna utca) között 28-as jelzéssel közlekednek. Kőbánya alsó vasútállomás és az Új köztemető között a 28-as pótlóbusszal lehet utazni.

Kapcsolódó tartalom

A 37-es és a 37A villamosok szintén összevontan, rövidített útvonalon, a Blaha Lujza tér és az Élessarok között 37A jelzéssel közlekednek. A Blaha Lujza tér felé az Élessaroknál, Kőbánya felső vasútállomásnál, a Halom utcánál és az Őrháznál a megszokottól eltérően, a Sörgyár irányú megállónál lehet felszállni a villamosra. Az Élessarok és az Új köztemető között szintén a Kőbánya alsó vasútállomás és az Új köztemető között közlekedő 28-as pótlóbusszal lehet utazni.

A közlés szerint a villamospótló buszok az Izraelita temetőt nem érintik, oda a 195-ös autóbuszon kívül, a pótlóbuszról vagy a 95-ös autóbuszról az Új köztemetőnél a 68-as vagy a 268-as autóbuszra történő átszállással is el lehel jutni.

Kőbánya központját a 95-ös és a 195-ös autóbuszokkal is meg lehet közelíteni az érintett térségből, de néhány helyen a megszokottól eltérő helyen állnak meg a buszok; a 95-ös autóbusz a Puskás Ferenc Stadion felé megáll az Új köztemető bejáratánál a Kozma utcában, a 28-as pótlóbusz végállomásán is. A 95-ös és a 195-ös buszok az Új köztemető felé megállnak a 28-as pótlóbusz Kada utca/Maglódi út megállóhelyén is, a Puskás Ferenc Stadion felé pedig a Kápolna utcában a villamosperon helyett a járda mellett létesített megállóhelyen állnak meg.