Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár lesz az idei MCC Feszt egyik előadója

Több ismert előadója lesz Esztergomban az idei MCC Fesztnek, köztük Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár és Michael Knowles, az Egyesült Államok egyik vezető politikai kommentátora – közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

Az Ausztria szövetségi kancellári posztját 2017 decemberétől 2019 májusáig, majd 2020 januárjától 2021 októberéig betöltő

Sebastian Kurz, aki megválasztásakor a világ legfiatalabb kormányfője és 31 évesen Ausztria történetének legfiatalabb kancellárja volt,

valamint a konzervatív értékek mellett az elmúlt években többször is kiálló, már saját napi rádióműsort is vezető amerikai színész, író, műsorvezető egyaránt közéleti témákról tart majd előadást az eseményen.

Ugyancsak a fesztivál előadója lesz Vincent Harinam, az adattudomány forradalmasítója, a Cambridge-i Egyetem statisztikai tanácsadója és Constantine Karalekas professzor, a Central Lancashire-i Egyetem Ausztronéziai Tanulmányok Központjának dékánja is.

Harinam a kutatásai során a mesterséges intelligenciának a bűnözés elleni harcban játszott szerepével, a különböző bűnüldözési statisztikák és trendek hatékony elemzésével foglalkozik, míg Karalekas professzor sok könyv szerzője és társszerzője.

Az esemény programismertetőjéből kiderül, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is lesznek magyar közéleti szereplői az MCC Fesztnek, és számos szakterület képviselteti magát olyan tematikus beszélgetéseken, mint például a fintechágazat helyzete.

A digitalizáció ereje a pénzügyi szektorban című panelbeszélgetésen a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia által hajtott innovációk, valamint a kriptovaluták kérdéskörét járják körül a résztvevők: Fáykiss Péter, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációs igazgatóságának vezetője, Danóczy Bálint, a Mastercard nyílt banki ügyekért felelős vezető szakértője, Pereczes János, a Magyar Bankholding ügyvezető igazgatója, valamint Demkó-Szekeres Zsolt, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Az irodatervezés forradalma lesz a témája annak a beszélgetésnek, amelynek résztvevői: Finta József Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a Mol Campus társtervezője, Gunther Zsolt Ybl-díjas magyar építész, a Vision Towers tervezője és Vadász Bence Ybl-díjas építész, a Szabad György Irodaház tervezője.

A magyar előadók között lesz mások mellett Detre Örs Hunor, a James Webb űrteleszkóp vezető fejlesztője, Pölcz Ádám, korunk egyik legnépszerűbb nyelvésze, Szekrényi Péter ‘Pedro’, a digitális transzformáció szakértője, Katona Ágnes, aki 25 évig az Agatha Christie-könyvsorozatnak volt a szerkesztője, valamint Szabi, a pék

Az MCC Feszt látogatói olyan neves előadókkal és zenekarokkal is találkozhatnak, mint Ákos, a Bagossy Brothers Company, az Irie Maffia, a Budapest Bár, valamint a Balkan Fanatik, a Random Trip és Regán Lili. Emellett a fiatalok körében olyan különösen népszerű előadók és zenekarok is képviseltetik magukat az eseményen, mint Valmar, T. Danny, Dzsúdló, továbbá a Blahalouisiana Szimfonik.

Az MCC Feszt történetében először idén folksátor is várja az érdeklődőket, ahol a jó hangulatról többek között Pál István Szalonna és bandája gondoskodik.

A koncertek minden nap délután öt órakor kezdődnek

A tájékoztatás szerint idén a korábbiakhoz képest is népesebb lesz az úgynevezett Edu sétány, ahol az MCC képzései és programjai mellett a tehetséggondozási intézmény partnerszervezetei is bemutatkoznak.

Az előző évekhez hasonlóan az idei, július 27-29. közötti MCC Feszt is alapvetően ingyenes lesz, azonban aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne pluszkedvezményeket és -szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teheti teljessé az élményt. Az MCC Sziget is ezzel a jeggyel vehető igénybe.

További információ az esemény hivatalos honlapján olvasható.