Rétvári: A baloldal hagyjon fel a pedagógusbér-emelés akadályozásával Brüsszelben

Az akkumulátorgyárak helyzetéről, a kormány politikájáról és a gazdaságpolitikáról beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

Az ülés kezdetén a képviselők megemlékeztek Tellér Gyula (SZDSZ, Fidesz) elhunyt volt országgyűlési képviselőkről.

LMP: Szigorúbb fellépés kellen az akkumulátorgyárak ügyében

Keresztes László Lóránt (LMP) kifejtette: Bátonyterenyén tűz ütött ki egy akkumulátorgyárban, és az érintett céggel már korábban is voltak gondok. Az ilyen üzemek közelében élők, az ilyen cégeknél dolgozók nagy veszélyben vannak – jelentette ki.

Kiemelte: ideje világosan beszélni arról, hogy mi történik az ilyen üzemek környékén. A kormány óriási mennyiségű akkumulátorgyárat akar felépíteni az országban, mentességet ad nekik a szigorú előírások alól, de nem veszi figyelembe, mi lesz a környezeti hatása ennek az ipari stratégiának – közölte. Hozzátette: a kormány sokszor elnéző az érintett cégekkel.

Azt mondta: kötelező vizsgálatokat kellene bevezetni az üzemeknél, és el kellene érni, hogy ne lehessen titkosítani a vonatkozó adatokat. Vannak olyan cégek, amelyek semmibe veszik az előírásokat, jogszabályokat, a kormány pedig ezt tétlenül nézi – tette hozzá.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy Magyarországon a munkavédelem, a dolgozók biztonsága elsődleges kérdés. Önmagában a 4,7 millió foglalkoztatott nagyon szép eredmény, de a munkakörülmények, a vonatkozó szabályok betartása és betartatása is fontos feladat – mondta.

Arra kérte a képviselőt, hogy Magyarország gazdaságának technológiai fejlesztése ellen „ne keltsen hangulatot”. Nem az a megoldás, hogy nem csinálnak valamit, hanem az, hogy jól csinálják, igyekeznek megelőzni a bajt és következetesen ellenőrzik a szabályok betartását – fogalmazott. Hozzáfűzte: ebben az esetben is éppen ezt teszik.

Párbeszéd: Hazaárulás, amit a kormány tesz

Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt, hogy nemcsak Budapesten, hanem vidéken is rosszul alakul az oktatás helyzete, több vidéki településen is a felmondást fontolgatják a pedagógusok. Amit a kormány az oktatással csinál, az a fiatalok jövőjének elvétele – hangsúlyozta.

Közölte: hasonlóan aggasztó a helyzet az egészségügyben is, kevés az orvos, rosszak a körülmények, és a szociális területen sem jobb a helyzet. A kormány a gyermekeknek sem ad valódi védelmet – mondta. Kitért még a Völner-Schadl-ügyre, a bátonyterenyei tűzre és a magas inflációra is.

Hazaárulás, amit a kormány művel, de ennek vége lesz egyszer – vélekedett.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára szerint az ellenzék csak a fenyegetéshez ért, fenyegeti a kormánypárti szavazókat, csakhogy ebből a magyar emberek nem kérnek. Amikor az ellenzék felelősséget visel valahol, amikor bizonyítania kellene, azt nem tudja megtenni, semmilyen eredményt nem tud felmutatni – hangsúlyozta.

Közölte: a jelenlegi kormány baloldali elődeinél eredményesebb a foglalkoztatás növelésében, az adórendszer javításában, a gazdaság fejlesztésében. A baloldalnak fel kellene hagynia a pedagógus-béremelés akadályozásával Brüsszelben – mondta. Hozzátette: 4 ezer milliárd forintba kerültek Magyarországnak az ellenzék által is támogatott szankciók.

Kövér László házelnök azt mondta: nem mehet el szó nélkül a képviselő viselkedése mellett. Mint mondta: a képviselő próbálja „széttrollkodni” az ülést, „infantilis” a viselkedése.

Mi Hazánk: Elhibázott a kormány gazdaságpolitikája

Toroczkai László (Mi Hazánk) elmondta: a vasárnapi időközi választáson képviselőjük Békés városában megverte a Fidesz jelöltjét, ami azért is történhetett, mert a magyarok nagyon fel vannak háborodva a kormány intézkedései miatt, így a kutakkal kapcsolatos tervek miatt is. Jó, hogy sikerült jobb belátásra bírni a kormányt és meghátrált ebben az ügyben – közölte. Hozzátette: pártja sok más ügyben is meghátrálásra szeretné bírni a kormányt.

Kiemelte: a rossz, elhibázott gazdaságpolitika miatt üres az államkassza, ezért talál ki a kormány újabb sarcokat, és még mindig nem érti, hogy a gazdaságpolitika a hibás. Valóban tiltakozni kell a gazdasági migránsok elosztása ellen, de az sem jó, hogy a kormány vendégmunkások beáramlását lehetővé tevő törvényt akar elfogadtatni az Országgyűléssel – mondta. Hozzáfűzte: ezzel még jobban letörik a fizetéseket Magyarországon.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, hogy bár a képviselő szerint elhibázott a kormány gazdaságpolitikája, a tények nem ezt mutatják. Egymillió új munkahely jött létre, amit a baloldali képviselők teljesíthetetlennek tartottak, az EU legjobbjai közé tartozik a gazdasági növekedés, és a kormány hatékony gazdaságfehérítő intézkedéseket hozott – sorolta.

Úgy vélte, ma már munkaerőhiány van Magyarországon, ezért a gazdaság teljesítményének fenntartásához szükséges lépéseket tesz a kormány.

Az európai uniós forrásokról, a 2024-es költségvetésről és a kamatadóról is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

Jobbik: a kormány miatt nem érkeznek meg az uniós források Magyarországra

Brenner Koloman (Jobbik) megalapozatlannak nevezte a 2024-es költségvetést, amelynek nyári benyújtását is felelőtlennek tartja a kormányzat részéről. Azt mondta, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arra számít, idén már nem érkezik uniós forrás Magyarországra.

Ez kizárólag a jelenlegi fideszes kormány hibája, mert az elmúlt 13 évben módszeresen leépítette a jog uralmát és rendszerszintű korrupciót valósított meg – jelentette ki. Közölte, a jelenlegi, orbáni inflációval terhelt gazdasági és szociális válságban nagy szüksége lenne a magyar polgároknak az uniós pénzekre.

Szólt arról is, hogy a Jobbik elutasítja „az osztályharcot az utakon”, a gyalogosoknak, a tömegközlekedéssel járóknak, az autósoknak és a kerékpárosoknak is biztosítani kell a biztonságos közlekedéshez való jogot.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a magyar és az európai gazdaság mozgástere is szűkült, és ebben nagy szerepe van az uniós döntéseknek, az energiaáremelkedés visszaveti az európai GDP-t. Egész Európa évtizedek óta nem látott gazdasági kihívásokkal néz szembe, és ez a magyar gazdaság mozgásterét is szűkíti – közölte.

A kormány jó párt intézkedést hozott: fenntartja az árstopokat, a kamatstopot, a rezsitámogatást, bevezette a vármegyebérletet, visszaállította a 13. havi nyugdíjat.

A jövő évi büdzséről azt mondta, a meghatározó területekre – védelmi kiadások, oktatás, egészségügy – még a szűkülő mozgástér ellenére is több pénz lesz. Az államtitkár nemzeti érdeknek nevezte

Magyarország uniós tagságát, és azt firtatta, a Jobbik miért csatlakozott egy olyan pártszövetséghez, amely mindent megtesz azért, hogy ezek a források ne érkezzenek meg.

MSZP: ócska és gagyi a 2024-es költségvetés

Vajda Zoltán (MSZP) ócskának és a gagyinak minősítette a 2024-es költségvetést, amelynek szerinte semmi köze nincs a valósághoz. Emlékeztetett arra, hogy az idei költségvetést 4 százalékos növekedéssel és 5 százalékos inflációval tervezték, miközben egy éve technikai recesszióban van a magyar gazdaság, az infláció a tervezett háromszorosa és a büdzsét tavaly nyári elfogadása óta százszor módosították. Ebből még sem vont le semmi tanulságot a kormány – bírált, megjegyezve, az uniónak tett ígéretek ellenére nem szüntetik meg a különadókat sem.

Szerinte jobban járna az ország, ha a költségvetést visszavonnák.

Közölte, a kormány jelentette kockázatot a magyar embereknek egyre drágább finanszírozni, minden magyar ember évente 150 ezer forinttal többet kénytelen fizetni a magyar államadósság finanszírozására az „Orbán-kockázat” miatt. Azt mondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra az uniós források.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: a költségvetés főösszegei reálisak és teljesíthetők. Szerinte a képviselő felszólalásában egy biztos elem volt: az Országgyűlés előtt van a jövő évi büdzsé. Hozzátette: a 2010 előtti, szocialista kormányok által készített költségvetések egyetlen évben sem teljesítették a költségvetési hiányt, inkább azokra lehet mondani, hogy ócska és gagyi.

Jelezte azt is, hogy a Költségvetési Tanács és az Állami Számvevőszék is támogatja a költségvetési törvényjavaslatot.

A büdzsé módosításáról azt mondta, ha a kormány egyik irányzatból átcsoportosít egy másikba, az a kormány jogszabály adta lehetősége. Háborús idők vannak, ezért az átcsoportosítást a kormány joggal teszi meg – mondta.

A magyar emberek egy fillérrel sem fizetnek többet azért, mert az uniós források nem érkeznek meg – hangoztatta. Úgy értékelt, a képviselő a multicégeket védi, amikor azt kifogásolja, nem szünteti meg a kormány a különadókat.

Momentum: különadót sikerült kivetni a középosztályra

Fekete-Győr András (Momentum) emlékeztetett arra, hogy a Sevilla-AS Roma Európa-liga döntő idején élesítették a Magyar Közlönyben a Fidesz-KDNP újabb megszorítását, a 13 százalékos kamatadót. Eddig legalább a bankban tartott pénze biztonságban lehetett annak, aki megfizette a munkája után az adót – mondta. Hozzátette: egy hónap alatt kellene magyarok tízezreinek átalakítania a megtakarításait. Szép megszorítást, különadót sikerült kivetni a középosztályra – közölte.

A kormány ad arra biztosítékot, hogy az állampapírra néhány év múlva nem vet ki extra adót? Hogyan lehet megbízni egy olyan kormányban, amely rendszeresen 23 óra 40 perc környékén írja át a magyarok életének szabályait? – kérdezte.

Elmondta, ha a Momentum kormányra kerül, akkor az lesz a célja, hogy kiszámítható és tervezhető legyen az élet, hogy évekig ne változzanak az adótörvények.

Dömötör Csaba államtitkár kijelentette: semmilyen focimeccs nincs összefüggésben a közigazgatás működésével. Közölte, a jelenlegi kormány alatt jelentősen csökkent a vállalkozások és a családok adóterhelése, a Momentum azonban kétkulcsos adót vezetne be, amely sokkal magasabb adószintet jelentene.

Szerinte a Momentum meghatározó ügyekben mindig ellentétesen cselekszik az ország érdekeivel. Felidézte, hogy az ellenzéki párt a háborúba sodródás politikáját folytatja, fegyverküldést is javasolt, kezdetektől kampányolt a szankciókért, amelyek gúzsba kötik Magyarországot.

A Momentum legsúlyosabb húzásának azt tartotta, hogy azért kampányol, az EU újabb feltételhez kösse az uniós források kifizetését, ráadásul az oktatás területén, ahol az uniónak nincs hatásköre.

A kiemelt kép illusztráció.