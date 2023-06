Ma sem ússzuk meg szárazon, mutatjuk, hol szakadhat le az ég

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarok miatt.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Éjszaka csökken a zivatarok száma, de teljesen nem szűnik meg a zivatartevékenység.

Napközben aztán gyorsan labilizálódik a légkör, így ismét országszerte alkalmasak lesznek a légköri feltételek újabb zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz, rövid idő alatt 25-50 milliméternyi csapadékkal. Ötven millimétert meghaladó mennyiségnek az esélye szombaton az elmúlt napokhoz képest számottevően kisebb, de erősebb felhőszakadás esetén lokálisan kizárni nem lehet – mint ahogy főként a veszélyeztetettebb domb- és hegyvidéki tájakon a villámárvizet sem. Átmeneti viharos széllökés, jégeső is előfordulhat a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző.

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A hőmérséklet délután 22 és 28, késő este 17 és 22 fok között alakul – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A kiemelt kép illusztráció.