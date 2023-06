Jól működnek a kötelező bolti akciók, az üzletláncoknál akár 40 százalékos árcsökkentés is tapasztalható

Jól működnek a kötelező bolti akciók, amelytől a kormány az infláció csökkenését és a túlárazás megállítását várja. A rendeletnek megfelelően a vásárlók húsz termékkategóriában tudnak jóval olcsóbban élelmiszereket vásárolni. Az előírásban 10 százalékos árleszállítás szerepel, azonban az üzletláncok 20-40 százalékos árcsökkentésekkel igyekeznek magukhoz csábítani a vásárlókat. Júliustól pedig indul az online árfigyelő rendszer is.

Palóc André, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője az M1 Ma reggel című műsorában kiemelte, a kötelező bolti akciók segítséget nyújtanak a családok számára és az infláció letöréséhez is hozzájárulnak.

Az elemző úgy fogalmazott, a júniustól bevezetett intézkedéseknek kettős célja van, melyből az egyik az infláció elleni küzdelem, a másik pedig a családok hétköznapjainak a megkönnyítése az inflációs nyomás közepette. Éppen ezért fontos, hogy az üzletek húsz kategóriában – tehát egy szélesebb palettát kínálva –, legalább 10 százalékos kedvezményt biztosítanak – tette hozzá.

A műsorvezető kérdésére, mely szerint minek köszönhető, hogy a boltok akár 20-40 százalékos akciót is bevezetnek, Palóc André azt válaszolta:

ez annak köszönhető, hogy számos nagykereskedelmi lánc túlemelte az árakat – azaz egy profitszerzési áremelés zajlott, így a láncok nem csak azért növelték az árakat, mert az energiaárak megugrottak –,

ezért lehetséges, hogy az üzletek most akár 20-40 százalékos akciókat is meghirdetnek, mivel ez is megéri számukra. Rámutatott továbbá arra is, hogy a kedvezményekkel a boltok a forgalmukat akarják élénkíteni.

A júliustól induló online árfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondta, a rendszer célja, hogy

a vásárlók értesüljenek arról, melyek azok az üzletek, amelyek túlárazzák termékeiket, így a fogyasztók összevethetik a kínált termékek árait.

Az intézkedés végső soron a versenyt segíti elő – emelte ki az elemző.

A KSH legfrissebb adatai szerint a májusban az infláció mértéke 21,5 százalék volt – mutatott rá a műsorvezető, melyre Palóc André úgy reagált, hogy habár magas az infláció, azonban ha hónapról hónapra nézzük meg a mértékét, akkor egy csökkenő tendenciát láthatunk, ami előre vetíti, hogy év végére mérséklődhet az infláció. A kormány év végi célkitűzése, mely szerint az infláció egyszámjegyűre esik vissza, véleménye szerint egy tartható cél – hangsúlyozta.

