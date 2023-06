A záporok miatt a hétvégén is kialakulhatnak villámárvizek

Szombaton is folytatódnak a záporok és zivatarok, ezért az ország egész területén első fokú figyelmeztetés van érvényben, miközben újabb villámárvizek is kialakulhatnak, több településen még a korábbiak miatt keletkezett károkat próbálják helyreállítani. A Heves vármegyei Recsken vannak, akik még most sem térhettek vissza otthonaikba, Nógrád vármegyében pedig a vasúti közlekedés akadozik az árvízkárok miatt.