Unják a magyarok az amerikai fast food-ot

Egy felmérés szerint a magyarok kilencvenöt százaléka változatosabb gyorsételekre vágyik a tipikus amerikai fogások helyett. A gyorséttermi szokásokkal kapcsolatban készült felmérés szerint átlagosan heti egynél többször nem ezt választanánk.

Hamburger, sültkrumpli és frissensültek – a legtöbbször ezt választjuk a gyorséttermekben egy nemrég készült felmérés szerint. A reprezentatív felmérés szerint a megkérdezettek több mint kilencvenöt százaléka igényelne változatosabb, tradicionálisabb és egészségesebb ételeket egy gyors étkezésre, akár beülnének egy gyorsétterembe, akár az autós átvételt választanák.

„Reprezentatív felmérést végeztünk, hogy feltérképezzük a gyorséttermi – és főként a „drive trough” – szokásokat. A válaszok alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a nagy többség, azaz több mint 95 százalék igényelne változatosabb, tradicionális és egészséges ételeket útközben vagy akár elvitelre. Kilencven százalék fölött volt azok száma is, akik heti egynél többször nem választanák a tipikus gyorsételeket, ha lenne módjuk mást kérni helyette. Sokan említették a megkérdezés során az egészségesebb ételek iránti igényüket is” – mesélte a felmérést készítő cég ügyvezető igazgatója, Kis Péter.

Tradicionális és változatos ételek útközben

A felmérést egy új „drive trough” étteremhálózat létrehozása miatt készítette el a Pick&Drive, akik nemrég megnyitották első éttermüket a Móricz Zsigmond körtéren.

„Ez egyelőre egy Pick&Eat étterem, azaz nincs autós behajtás, de hamarosan megnyílik az első Pick&Drive éttermünk is Csepelen. Az alapkoncepciónk, ami miatt a felmérést is készítettük, az volt, hogy változatosabb, tradicionálisabb és egészségesebb választás kínáljunk azoknak, akik útközben szeretnének akár egész napra gyorsan hozzájutni egy ilyen menühöz vagy akár csak reggelit, ebédet vagy vacsorát szeretnének” – tette hozzá az ügyvezető.

Az új étteremlánc már reggelire is többféle variációt kínál, többek között bundáskenyeret, tojásételeket és szendvicseket, de a főmenüt is az előzetes fogyasztói igények alapján állították össze.

„Egyelőre a legnépszerűbb ételünk a marhahúsleves gazdagon és a párolt szarvasmarha burgundi mártással, krokettel, de a lángos, a sushi és a pizza is nagyon népszerű. Fontos, hogy ezeket az ételeket kétféleképpen kérhetik: melegen vagy szinte teljesen elkészítve, amihez otthon csak néhány perc szükséges a sütőben, így friss étel kerülhet az asztalra. A fogásokat egy speciális eljárással sokkoljuk ilyenkor, de a római pizzát például elkészítjük a feltétekkel és otthon szintén néhány perc alatt el lehet készíteni. A lángosunk is egyedülálló abból a szempontból, hogy nem olajban sül, és ezt is el tudjuk készíteni frissen fogyasztásra, de akár úgy is, hogy otthon néhány perc alatt elkészüljön a családnak” – tette hozzá Kis Péter.

A Pick&Drive azt tervezi, hogy franchise rendszerben több éttermet nyit hamarosan nem csak Budapesten, de országszerte is. A cég ráadásul hamarosan egy applikációt is hozzárendel a szolgáltatásaihoz.

„Az applikáció segítségével nem csak az ételeket és a magyar kézműves borokat lehet majd kiválasztani az étlapunkról, de azt is lehet jelezni, mikor vennék át, így biztosan nem kell várni az elkészítésre, emellett minden újdonságról is értesülhetünk” – fejtette ki az ügyvezető.

A kiemelt kép illusztráció.