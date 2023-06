Kiadták a riasztást! Az egész országban esni fog az eső pénteken

Főszerepben továbbra is a záporok, zivatarok, amelyeket elsősorban felhőszakadás, tehát lokálisan akár jelentősebb csapadék is kísérhet. Látásromlást viszont nem csak a csapadék okozhat, éjszaka nagyobb területen párássá válhat a levegő, köd is képződhet.

A nap első felében erősen felhős, néhol párás idő valószínű, majd délutánra egyre gomolyosabbá válik a felhőzet és hosszabb-rövidebb napos időszakok is előfordulnak – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. (Fotó: met.hu) Az ország nyugati, délnyugati felén valószínű a legtöbb napsütés. Sok helyen, adott pontban akár többször is kialakulhat zápor, zivatar, utóbbiakat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Szélerősödés csak zivatar környezetében lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. (Fotó: met.hu) Estére általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hajnalban párás, ködös körzetek is előfordulhatnak. A záporok, zivatarok számossága ugyan csökken, de szórványos jelleggel továbbra is kell rájuk számítani. (Fotó: met.hu) A légmozgás elsősorban zivatarok mentén erősödhet meg átmeneti jelleggel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. Országszerte alkalmasak a légköri feltételek zivatarok kialakulásához, egy adott pont felett akár több alkalommal is előfordulhatnak. (Fotó: met.hu) A zivatarokhoz tartozó fő kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás lesz, ennek a Dunántúl nyugatabbi tájain van valamivel alacsonyabb valószínűsége. Rövid idő alatt 25-50, kisebb körzetekben akár 50 mm-t meghaladó mennyiség gyűlhet össze, utóbbira (illetve villámárvízre) az Északi-középhegység tágabb környezetében, az Alföld középső, nyugati részén, valamint a Dunántúl északkeleti megyéiben és a Duna mentén a legkedvezőbbek a feltételek. (Fotó: met.hu) Átmeneti viharos széllökés, jégeső sem kizárt a zivatarok környezetében, de nem ez lesz a jellemző. A kiemelt kép illusztráció.