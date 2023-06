Az akadémiai kapcsolatépítésben rejlő lehetőségekről tárgyaltak amerikai és magyar egyetemek

A Hungarian Summit 2023 rendezvény keretében vezető amerikai és magyar egyetemek képviselőit látta vendégül a Budapesti Metropolitan Egyetem.

Felsőoktatási és üzleti témájú workshopnak adott otthont a Budapesti Metropolitan Egyetem az amerikai-magyar üzleti és tudományos kapcsolatok élénkítését, valamint a diaszpóra- és az anyaországi magyarok közötti kapcsolatok erősítését szolgáló Hungarian Summit 2023 rendezvény keretében.

„Ha egy hallgató vagy oktató az anyaországtól kulturális, gazdasági és földrajzi értelemben is távolabb lévő országot választ mobilitási célként, nagyobb hatása lehet az egyén szemléletére és munkaerőpiaci értékére is”

– emelte ki Kovács István Vilmos, a Budapesti Metropolitan Egyetem Módszertani Igazgatója.

Az amerikai és magyar egyetemek közötti akadémiai kapcsolatépítésben rejlő lehetőségekről szóló panelbeszélgetéseken öt magyar (METU, NKE, Széchenyi István Egyetem, PTE, BCE ) és hét, neves amerikai intézmény (Stetson University, Robert Morris University, Hudson Valley Community College, Quinnipiac University, University of Central Florida, University of Hawaii at Manoa, Indiana University Bloomington), valamint több, felsőoktatási kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezet (Tempus Közalapítvány, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Fulbright Hungary) tudományosan ismert és elismert képviselője vett részt.

A business fórum a magyar–amerikai exportkapcsolatok jövőjét helyezte fókuszba.

Az esemény moderátorai Trunkos Judit, a Robbert Morris University politikatudományi docense és Pazaurek Piros, floridai tiszteletbeli konzul, valamint Tóvári-Nagy Gábor (USA Accelerator) voltak.

A Budapesti Metropolitan Egyetem képviseletében Kovács István Vilmos módszertani igazgató ismertette, hogyan képes a METU a saját „myBrand” képzési módszerén keresztül adaptívan reagálni a felsőoktatás 21. századi kihívásaira.

A METU felkészíti a diákjait arra, hogy személyes karrierjük építése mellett a társadalmi kihívások megválaszolásában is szerepet tudjanak vállalni. A Budapesti Metropolitan Egyetem jelenleg is dolgozik amerikai kapcsolatai fejlesztésén

A workshopon résztvevők egyetértettek abban, hogy az oktatói tapasztalatcsere az egyik első lépés, ami lendületet adhat a magyar-amerikai egyetemi kapcsolatoknak. Kiemelten fontos lenne Budapestet, mint tudományos és szellemi központot népszerűsíteni az amerikai felsőoktatásban, túlmutatva azon, hogy a magyar főváros turisztikai célpontként már ma is kedvelt az amerikai egyetemi diákság körében. Jelenleg 800 magyar diák tanul az Egyesült Államokban, és számuk évről évre nő.

„Az amerikai egyetemek magyarországi jelenlétének növelése azért is fontos, mert a magyar partnereken keresztül az amerikai felek nyithatnak olyan térségek intézményei felé is, amelyekkel nincs direkt kapcsolatuk. Ilyen lehet példának okáért Közép-Ázsia vagy Nyugat-Balkán, ahol több magyar egyetemnek már kiépített kapcsolatai vannak. Másrészről, egy magyar egyetem vonzerejét növeli, ha amerikai egyetemmel működik együtt. A METU jelenleg is dolgozik amerikai kapcsolatai fejlesztésén” – jegyezte meg az esemény zárásaként Vasa László, a Budapesti Metropolitan Egyetem tudományos rektorhelyettese.