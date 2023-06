Távozik a Budapesti Corvinus Egyetem rektora

Távozik július 31-ével Budapesti Corvinus Egyetem rektori pozíciójából Takáts Előd – olvasható az egyetem honlapján csütörtökön közzétett tájékoztatásban.

Az intézmény közleménye szerint Takáts Előd a jövőben több időt szeretne szentelni az egyetemi vezetési és szervezési feladatok miatt szükségszerűen háttérbe szorult nemzetközi tudományos, közgazdaságtudományi és pénzügyi munkának és kutatásnak. A távozó rektor kapcsolata azonban nem szűnik meg az intézménnyel, mint írták, a jövőben is a Corvinus egyetemi tanára marad.

Felidézték, a Takáts Előd által irányított időszakban az intézmény jelentős lépéseket tett a kitűzött stratégiai céljai felé:

egyrészt, hogy az intézmény regionális elitegyetemmé váljon, másrészt, hogy az itt végzett hallgatók Közép-Európa gazdaságának és társadalmának meghatározó szereplői legyenek.

A Corvinus az elmúlt három évben megháromszorozta a legrangosabb tudományos folyóiratokban megjelenő kutatási publikációinak számát, ezzel közelebb került ahhoz, hogy 2030-ra a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a gazdaság- és társadalomtudományi területen Közép-Európa vezető intézménye legyen – hangsúlyozták.

A Corvinus megerősítette nemzetközi beágyazottságát, neves külföldi előadók részvételével több nemzetközi konferenciát szervezett, melyeknek köszönhetően tovább növelte presztízsét a globális tudományos életben – áll a közlésben, amely szerint az AACSB akkreditáció (Association to Advance Collegiate Schools of Business) is tovább erősítette az egyetem nemzetközi beágyazottságát.

Felidézték továbbá, hogy Takáts Előd hozta létre az Illyés Gyula tehetségtámogató programot,

amelynek célja, hogy esélyt adjon a nehéz körülmények között élő diákoknak a sikeres egyetemi felvételi elérésében.

Utódjáról még nincs döntés, ezzel kapcsolatban úgy fogalmaztak: az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány július 31-ig teszi meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a rektori feladatok „a jövőben is magas színvonalon, az egyetem stratégiai célkitűzéseit szolgálva legyenek ellátva”.