Szentkirályi Alexandra: Több ezer rászoruló számára biztosítunk ingyenes belépési lehetőséget az atlétikai vb-re

A Civilút Alapítvánnyal kötött jószolgálati együttműködés keretében az alapítvány mintegy 50 partnerszervezetén keresztül több ezer rászoruló számára biztosítanak ingyenes belépési lehetőséget az augusztusban Budapesten sorra kerülő atlétikai világbajnokságra – jelentette be csütörtökön Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

„Célunk, hogy mindenki a részesévé váljon az eseményeknek, hogy együtt lássuk vendégül a világot. Közösségek építése, közös időtöltés és közös élmények” – fogalmazott a kormányszóvivő.

Az atlétikai vb szervezői és a Civilút Alapítvány együttműködésének köszönhetően többek között nagycsaládosok, állami gondozottak és fogyatékossággal élők ezrei előtt is megnyílik a lehetőség, hogy ott lehessenek nézőként a Nemzeti Atlétikai Központban sorra kerülő augusztusi világversenyen.

A program nagykövete Ekler Luca paralimpiai bajnok atléta lesz.

Az együttműködésről sajtótájékoztatón számoltak be, ahol elhangzott, a budapesti atlétikai vb fenntarthatósági programjának egyik fontos pillére a társadalmi felelősségvállalás és ezen belül a társadalmi befogadás elősegítése.

„A fenntarthatósági programunkba nemcsak azt foglaltuk bele, hogy fát ültetünk, erdőt telepítünk, PET-palackokat gyűjtünk, vagy amennyire csak lehet, zölden közlekedünk, hanem azt is, hogy mindenki számára elérhetővé tesszük a világbajnokságot. Azok számára is, akik valamilyen nehezítettség okán önerőből nem jutnának el ide. A Civilút Alapítvány segítségével most több ezrük számára biztosítjuk, hogy átéljék azt a csodát, amit az atlétikai vb jelent majd augusztusban” – mondta Németh Balázs, az atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette, egyéni és csoportos jelentkezési lehetőséget is biztosítanak az érdeklődőknek, erre a célra csütörtökön két felületet nyitottak meg.

„Egyénileg az igénylők maguk és igény esetén plusz egy fő kísérő számára tudják részvételi szándékukat jelezni intézményi kód megadásával, melyet intézményüktől, szervezetüktől adnak meg számukra a soron következő napokban. A szervezetek maguk is kezelhetik csoportosan az igényléseket, számukra külön felületet biztosítunk az összegyűjtött részvételi szándék jelzésére” – mondta.

„A budapesti vb valóban a csodák versenye lesz, felejthetetlen élményt nyújtó kilenc nap, amelyet mindenkinek látnia kell. Boldog vagyok, hogy a Jószolgálati program keretében ezt több ezer nehezített helyzetben élő embertársunk is átélheti személyesen” – nyilatkozta Ekler Luca. A budapesti vb-re augusztus 19. és 27. között kerül sor a Nemzeti Atlétikai Központban.