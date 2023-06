Rájár a rúd az all you can eat éttermekre

Sok család és utazó kedvencei az all you can eat éttermek, ahol ár-érték arányban olcsón sokféle fogásból és finomat ehet az étkezőközönség. 2023-ban a piac egyik legnagyobb kihívása, hogy az állandó jó minőséget fenn tudják tartani a szolgáltatók a jelenlegi válsághelyzet idején is - és mégis nyereségesek tudjanak maradni.

Sztereotípia, hogy nem olyan széles kínálat az autópálya melletti éttermekben

Az autópályák melletti all you can eat rendszerben működő vendéglátó-helyeket szinte össze sem lehet hasonlítani az A’la carte éttermekkel, hiszen a vendégkörük a legtöbb esetben eltérő. Az all you can eat éttermek látogatói főleg utazók, vagy olyan családok, baráti társaságok, és nem utolsósorban cégek, akiknek fontos, hogy fix áron, mindenki szájízének megfelelő fogásokat tudjanak találni egy étteremben – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Sztereotípia hogy ezekben az éttermekben nem találhatóak meg azok az ételek, mint az A la carte éttermek menüsorában. Nálunk közel 40 fogásból választhatnak a vendégek, persze a kínálatban nem szerepel kacsamáj, de sokszor például tatár beefsteak is választható, a rántott húsok, valamint tészta félék és desszertek mellett! Hagyományos magyar ízek is fontosak az utazó vendégek körében, gulyás levesünkért sokan járnak vissza külföldről is” –árulta el Czél László, a Gastland Kft értékesítési vezetője.

Jön az NTAK-adatszolgáltatás

A szálláshelyek után most a vendéglátósok kötelező NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) adatszolgáltatására kerül sor, méghozzá július elsejei határidővel. A szolgáltatók közül természetesen az all you can eat éttermeket üzemeltetők sem képeznek kivételt. De milyen extra kihívásokkal jár az adatszolgáltatási kötelezettség az ő esetükben?

Az all you can eat éttermek esetében fogyasztóként nem az adott árut fizetjük ki, hanem egy csomagajánlatot, ami legalább negyven féle ételt tartalmaz, sokkal nehezebb követni a folyamatokat, mint az A’ la carte éttermek esetében. Az új szabályozással az a legnagyobb gond, hogy a határidő vészes közeledte ellenére is nagyon sok egyelőre a találgatás. Még a szakmabeliek sem tudják pontosan, mi lesz a konkrét elvárás.

Fehéredik a magyar vendéglátás!

Rengeteg az olyan étterem még manapság is, ahol így vagy úgy, de szándékosan kikerülik a szabályokat. Ezek a helyek kétes vagy esetleg már lejárt alapanyagokból dolgoznak, szinte nyomonkövethetetlen módon. Erre válaszul hívta életre a kormány az új szabályozási rendszert.

„Mindenképpen pozitív és üdvözlendő dolognak tartom, hogy a szabályozzák a piacot. Szerintünk nagyon fontos, hogy egy étteremben pontosan legyen követve az alapanyag származása, tárolása, a főzési folyamatok, ezáltal az étel minősége olyan legyen, amilyet a vendég jogosan elvár. A hazai gasztronómiának nagyon fontos, hogy az éttermek igenis jó ételeket kínáljnak a Vendégeknek, akár a belvárosban, akár itt az autópálya mellett” – mondta Czél László.