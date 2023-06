Házakat, pincéket, udvarokat áraszt el az eső több vármegyében

Súlyos károkat okoznak az esőzések Heves és Nógrád vármegyében: házakat, pincéket, udvarokat áraszt el a nagymennyiségű esővíz – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a felhőszakadás és a zivatar egyre több feladatot ad a tűzoltóknak a koradélutáni órákban. Elsősorban Heves és Nógrád vármegye érintett, ahol lakóházakba, pincékbe, udvarokba befolyt víz kiszivattyúzásához kérik a tűzoltók segítségét – ismertették. A részletekről közölték, hogy a Heves vármegyei Recsken egy Gárdonyi Géza utcai lakóházat öntött el az esővíz a déli órákban.

Mátraderecskén a nagymennyiségű csapadék több utcát is elárasztott, köztük a Kossuth Lajos utcából, a Mátyás király utcából és az Árpád utcából is jelentettek károkat – derült ki az összegzésből, amely szerint egyes lakóházak lakhatatlanná váltak, az Almás patak is kilépett a medréből a településen.

Úgy folytatták, hogy a Nógrád vármegyei Pásztóról több bejelentés is érkezett a koradélutáni órákban.

A Kékesi úton egy családi házat veszélyeztet a víz, amit az egységek homokzsákokkal próbálnak visszatartani.

A Tóthegyes úton egy családi ház udvarát 50-60 centiméter magasságban elárasztotta az esővíz. Ugyancsak Pásztón a Nyikom utcánál kiöntött a patak, melynek hídját a tűzoltók lezárták a forgalom elől. Bercel településen, a Tabáni úton egy családi ház földszintjét és pincéjét is elöntötte a víz – sorolta a katasztrófavédelem.

A kiemelt kép illusztráció.