Elsők közt érkezett a magyar segítség a gátrobbantás ukrán áldozatainak

Magyarország ismét az elsők között sietett Ukrajna segítségére a Nova Kahovka-i gátrobbantás után, amely miatt több tízezer embert kellett evakuálni. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója éppen a súlyosan érintett Herszon és környéke körül tett látogatást, amikor a katasztrófa megtörtént, így a helyszínről azonnal részt vehetett a koordinációban.

Az emberek menekülnek a térségből, de a tragédia ellenére a többségük nem megy messzire, legfeljebb Mikolajivig vagy Odesszáig. Az elszállásolásukat a legsürgetőbb megoldani. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a kormányzósággal, sorra látogatjuk a közösségi helyeket, felmérjük, hogy mire van szükségük – érte utol a Magyar Nemzet Ukrajnában Lehel Lászlót, aki szerint az újabb csapás nagyon megrázta a helyieket és őket is.

A Dnyeper folyón lévő Nova Kahovka-i víztározó részleges megsemmisítése előidézte árvíz Herszonban 2023. június 7-én (Fotó: MTI/AP/Felipe Dana)

„Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon hol van a lélek terhelhetőségének határa? Gondoljunk csak bele, milyen lehet annak a herszoni családnak, amely elmenekült a háború elől, majd visszatért, miután az ukrán erők visszafoglalták a várost. Erre most elmossa az árvíz a házukat” – fogalmazott az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Magyarország a legelsők között segített

Lehel László szerint Magyarország ismét a legelsők között sietett a bajbajutottak segítésére, amiben nagy szerepe volt annak, hogy már hosszú évek óta jelen vannak a térségben.

„Tárgyalásaim során mindenütt nagyon örültek a magyaroknak” – tette hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet szerdai közleményéből kiderül, partnerszervezetükön keresztül első körben azonnali segítséget nyújtottak 350 bajba jutott háztartásnak: elsősegélykészletet, valamint zseblámpát, telefon- és laptoptöltőket, gyertyát, takarót tartalmaz, ami nagy segítség az érintett, illetve evakuált lakosoknak, hiszen várhatóan nem lesznek közműszolgáltatások – víz, villany, gáz – bizonytalan ideig a térségben. Azóta pedig újabb szállítmányok indultak útnak.

„Elindítottunk egy húsztonnás szállítmányt, csütörtök délután már el is hagyta Beregszászt. Ilyenkor a tartós élelmiszer és a higiéniai felszerelés a legfontosabb. A legegyszerűbb dolgokra kell gondolni, amit a nagy sietségben nincs idő összekapni a menekülőknek: szappan, fogkefe, mosószer, törölköző, WC-papír” – sorolta Lehel László.

Az elnök-igazgató szerint azonban közben már a jövőre is gondolnak, igyekeznek a helyszínen beszerezni azokat a felszereléseket, amelyek egy árvíz után szükségesek lehetnek, például gumicsizmákat, fertőtlenítő szereket vagy szivattyúkat a pangó víz eltávolítására. Ehhez Magyarországon gyűjtést is indítottak. Sőt, a háború utáni időszakkal is terveznek: egy herszoni partnerszervezetüknek korábban annyira megtetszett a magyar rendszer, hogy annak mintájára – magyar támogatással – anya- és krízisotthont építettek, amely reményeik szerint újraindulhat.

Elárulta azt is, hogy alig egyórányira Herszontól, Mikolajivban apró, mintegy 30 fős magyar közösség is él, akiket szintén segélyszállítmánnyal támogattak.

Julija Hrisina kormánypárti parlamenti képviselő, Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Viktor Mikita, Kárpátalja megye katonai közigazgatásának elnöke a Volánbusz Zrt. által a háborús károkat elszenvedett ukrajnai régiók számára felajánlott 34 helyközi autóbusz átadásán a kárpátaljai Tiszasalamonban 2023. június 8-án (Fotó: MTI/Nemes János)

Közben Magyar Levente külügyi államtitkár 34 autóbusz átadását jelentette be Ukrajna számára, melyeket a Volánbusz Zrt. ajánlott fel. A buszok többsége az árvíz sújtotta területekre kerül. Az ukrán nép barátjaként folyamatosan készen kell állnunk arra, hogy mindig a legrugalmasabban, a leghatékonyabban és gyorsan tudjunk reagálni – jelentette ki Magyar Levente. Az államtitkár továbbá leszögezte,

„Magyarország igyekszik megadni mindazt a segítséget, amire az ukrán népnek szüksége van”.

Kiemelt kép: Magyar segítség érkezik Herszonba (Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)