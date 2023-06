Államtitkár: Út- és ipari parki beruházások is prioritást élveznek a zalai fejlesztési tervek között

Zala vármegye legfontosabb fejlesztési tervei között a 74-es főút Zalaegerszeget Nagykanizsával összekötő szakaszának kétszer két sávosra bővítése, Nagykanizsa ipari parki kapacitásának növelése és a községek urbanizációja is szerepel – mondta a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára Nagykanizsán csütörtökön.

Latorcai Csaba sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy egyeztetéseket folytatott a Zala vármegyei közgyűlés elnökével, Zalaegerszeg és Nagykanizsa polgármesterével, kamarai vezetőkkel, gazdasági szereplőkkel olyan lehetőségekről, amelyek megvalósítása fokozza a térség versenyképességét, növeli az ott lakók életminőségét.

Hatalmas lehetőség, hogy Zala vármegyében két megyei jogú város is van, ezért fejlesztés szempontjából Zalaegerszegre és Nagykanizsára egy nagy komplex várostérségként tekintenek, ahol a beruházásokhoz szükséges lépéseket a helyi gazdasági, politikai, társadalmi szereplőknek együtt gondolkodva kell megtenniük – fogalmazott Latorcai Csaba.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a 74-es út Zalaegerszeg-Nagykanizsa szakaszának bővítése mellett.

Rámutatott, hogy a tervezési munka már megkezdődött, a gyorsforgalmi út „előnyeit néhány éven belül mindenki élvezheti”. Az utat addig is karban kell tartani, a Magyar Közút elvégzi a szükséges felújításokat – tette hozzá.

Latorcai Csaba kitért arra is, hogy a kormány folytatja az ipari parki kapacitások bővítését Nagykanizsán, a Pannon Egyetemmel együttműködve „különös erővel kíván lökést adni” az úgynevezett Science parknak, ahová magas hozzáadott értéket képviselő, illetve ilyen „ipari képességeket kibontakoztató” beruházókat várnak. „A kormány komoly forrásbevonást tervez e téren a közeljövőben” – közölte.

Kapcsolódó tartalom

A politikus szólt a falvak urbanizációjáról is. Azt hangoztatta, a járásszékhely-fejlesztési program célja, hogy az élet a kistelepüléseken ne életminőségbeli különbség, hanem életforma-választás legyen, azaz a közszolgáltatások a községekben élőknek is ugyanúgy belátható közelségben legyenek, mint a városlakóknak.

Arról, hogy ezt milyen konkrét projektekkel tudják elősegíteni, javaslatokat kértek a vármegye politikai, gazdasági szereplőitől

– tette hozzá.

Latorcai Csaba jelezte azt is, hogy Nagykanizsának páratlan földrajzi adottságai vannak, amelyek kiaknázásra várnak: a város Közép-Európa kapuja a nyugat-mediterrán országok felé, „a kormány kifejezett szándéka, hogy Közép-Európa egyik logisztikai központja legyen” ezen államok irányába.

Ehhez már megvannak az alapok, az ipari park jó lehetőséget kínál, a közlekedés az Adria felé biztosított, a vasúti fejlesztések megtörténnek, és reptér is található Zala vármegyében – mutatott rá.

Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt közölte, hogy

a 74-es főút fejlesztése a térség kitörési pontja lehet, a beruházás segíteni fogja a környék lakosságmegtartó erejét, a munkavállalók elhelyezkedését.

A politikus úgy vélekedett, Nagykanizsa nemcsak a városban, hanem a környező településeken élőkért is felelős, minden fejlesztés, ami Nagykanizsán megvalósul, számukra is előnyös, a döntéseknél a térségben élők érdekeit is figyelembe kell venni – jegyezte meg.

Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy kérték Latorcai Csaba államtitkártól a szaktárca támogatását a helyi közlekedésfejlesztéshez, a Science park megépítéséhez, az ipari park betelepítéséhez, s azt is, hogy utóbbinál vegyék figyelembe Nagykanizsa hagyományait a gépgyártásban, valamint az elektronikában.

A kamarai elnök a sajtótájékoztatón felvetette egy magyar-horvát-szlovén gazdasági térség kialakítását is.