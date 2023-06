Két héttel ezelőtt Kétegyháza közelében alakult ki az idei év első tornádója, nem kellett sokat várni a másodikra. Földet súroló felhőtölcsérről közölt olvasói felvételeket az Időkép.

Kedd estére zivatarok újabb hulláma érte el a főváros térségét, Óbudán, az Aranyhegyen 20 óra 15 perc körül az egyik zivatarfelhőből nem mezociklonális tornádó is kialakult – számolt be az oldal, amely több látványos fotót és videót is bemutatott a különleges jelenségről.

Az Óbuda fölött kavargó tornádóról készített felvételeket ide kattintva tekintheti meg.

Az idei mérleg eddig: 34 tuba, 2 tornádó (Fotó: Időkép)

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Forrás: Időkép