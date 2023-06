Nacsa Lőrinc: A baloldal miatt késik a pedagógusok béremelése

A pedagógusok béremelése már rég elindulhatott volna, ha a baloldal politikusai nem akadályozzák meg, hogy Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat – mondta Nacsa Lőrinc szerdán az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője kifejtette: minden idők legnagyobb pedagógusokat érintő béremelése jöhet, az ezt megalapozó törvény már a parlament előtt van.

Kapcsolódó tartalom

Most már csak arra várnak, hogy Brüsszel fizesse ki végre a Magyarországnak jogosan járó uniós forrásokat – jegyezte meg Nacsa Lőrinc.

Rámutatott: a pedagógusok, a tanárok béremelése már rég elindulhatott volna, ha a baloldal politikusai nem akadályozzák meg, hogy Magyarország megkapja a neki járó forrásokat. A baloldal politikusai azonban nyíltan hirdetik: azért dolgoznak Brüsszelben és itthon is, hogy ezt megakadályozzák – közölte.

Erről nyíltan és büszkén beszélt Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba és Donáth Anna is, ők maguk mondják, azért dolgoznak, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat – idézte fel a KDNP-s politikus, aláhúzva: a baloldal brüsszeli képviselői ezért mindent meg is tesznek, közreműködnek a Magyarország elleni támadásokban, sőt szervezik is azokat.

Dobrev Klára, Molnár Csaba, Cseh Katalin, Donáth Anna, Ara-Kovács Attila, Gyöngyösi Márton, Rónai Sándor és Ujhelyi István – ezek a baloldali képviselők havi öt-hatmillió forintos fizetésért bevallottan azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyar pedagógusok ne kapják meg a béremelést és ne kereshessenek 800 ezer forintot – mondta Nacsa Lőrinc.

Kapcsolódó tartalom

A KDNP frakciószóvivője kiemelte: más baloldali képviselők pedig szervezik és irányítják is a gyakran erőszakig fajuló itthoni akcióikat.

„Ez felháborító, ez szégyenteljes” – értékelt, hozzátéve: ezzel szemben az új pedagóguséletpálya-törvény megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését.