Kormányszóvivő: A kormány háborús időben is megvédi a magyar családokat

A kormány háborús időben is megvédi a magyar családokat: a jövő évi költségvetésben a háború és az azzal járó rendkívüli kiadások ellenére is 3300 milliárd forintot fordít a családtámogatásokra és a családi adókedvezményekre – közölte a kormányszóvivő szerdán a kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videónyilatkozatában.

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett: az Országgyűlés hamarosan megkezdi a 2024-es költségvetés tárgyalását, és ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mire mennyi jut. „Ráadásul most háborús idők vannak, rendkívüli kiadások terhelik az országot, többet kell költeni az ország biztonságára, az energiavásárlásra és védeni kell a munkahelyeket is” – fűzte hozzá.

A kormányszóvivő közlése szerint 2010 előtt, ha baj volt, mindig a családtámogatásokat vették el és a megszorításokat választották, a jelenlegi kormány azonban más utat választott, és azt vallja, hogy háborús időkben olyan költségvetésre van szükség, amely megvédi a magyar családokat.

Emlékeztetett: a kormány 2010 óta egy nagyon erős családtámogatási rendszert épített ki, amelyet minden gazdasági kihívás vagy politikai támadás ellenére fenntartott, évről évre bővített. Hozzátette: a gazdasági növekedésnek köszönhetően egyre többféle családtámogatást tudtak bevezetni az elmúlt években és a jövő évet is úgy tervezték, hogy a háború és az azzal járó rendkívüli kiadások ellenére is 3300 milliárd forintot fordítanak a családtámogatásokra és a családi adókedvezményekre. Ez 3,5-szer nagyobb támogatás, mint amennyi 2010-ben volt – emelte ki.

Hangsúlyozta: a kormány fenntartja a családi adórendszert, a családi adókedvezményeket, jövőre is biztosítja a 30 év alatti anyukák, a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák és a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, továbbra is támogatja a családok otthonteremtését, biztosítja az iskolás gyerekek ingyenes tankönyvellátását, a gyest, a gyedet, a gyed extrát és a többi gyermeknevelést segítő támogatást.

Kiemelte azt is: a magyar családok rezsikiadásait is jelentősen támogatja a kormány, és a jövő évet is úgy tervezték, hogy lesz rezsivédelmi alap. A rezsicsökkentett árak minden család számára havi 181 ezer forintos támogatást jelentenek – mutatott rá.

„A kormány tehát háborús időkben is megvédi a magyar családokat, és bízunk benne, hogy a háború véget ér, és a gyermekeinket békében, biztonságban tudhatjuk” – hangoztatta a kormányszóvivő.

