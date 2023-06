Innovatív megoldások aktuális témákra a Kárpát-medencei Tanulmányi Versenyen

Beke Balázs Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapszak hallgatója lett a Kárpát-medencei Tanulmányi Verseny győztese. A június elsején megtartott döntővel ért véget a Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (MNB Oktatási Klub) által meghirdetett megmérettetés, amelyet a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával rendeztek meg a Budapesti Metropolitan Egyetemen.

Mint arra Dubéczi Zoltán, az MNB Oktatási Klub elnöke a döntőbe jutott versenyzők köszöntésekor emlékeztetett, a PADME támogatásával rendszeresen szerveznek tanulmányi versenyeket, a most zajló a tanév utolsó ilyen eseménye, amely a határon túli hallgatóknak is lehetőséget teremtett – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A klub elnöksége és az MNB szakértői három nagyon aktuális, mindannyiunkat húsba vágóan érintő témát ajánlottak kidolgozásra a pályázatban résztvevőknek: zöld növekedés; klímaváltozás az agráriumban és az azonnali fizetési rendszer. A hallgatóknak egy maximum 15 oldalas, tudományos igényességű tanulmányban kellett kifejteniük választott témájukat. Tizenkét szerző jutott a döntőbe, ahol tízperces prezentáció keretében és az azt követő szakmai kérdések megválaszolásában mérték össze tudásukat – a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Főiskola képviseletében. Hét versenyző online kapcsolódott be az eseménybe, köztük a harmadik helyezett is, aki Nápolyból, az Erasmus program résztvevőjeként jelentkezett be.

A Magyar Nemzeti Bank szakértőiből álló zsűri – Gábriel Péter főosztályvezető, versenyképességi és strukturális kutatások főosztálya; Tőrös-Barczel Nikolett elemző, fenntartható pénzügyi elemzési osztály; Dubéczi Zoltán, az MNB elnöki főtanácsadója, az Oktatási Klub elnöke – az alábbi döntést hozta:

I. helyezett, 300 ezer forint díjazással

Beke Balázs Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás alapszak másodéves hallgatója. Témája a klímaváltozás és az agrárium kapcsolata, a mezőgazdasági termésszerkezet változása, a Kárpát-medence régió külkereskedelmi átalakulása.

II. helyezett, 250 ezer forint díjazással

Aigner Iván, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola másodéves hallgatója. Angol nyelven megtartott prezentációjának címe: Dare to DIGInnovate for Sustainability through Green Growth.

III. helyezett, 200 ezer forint díjazással

Márton Gergely, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem mesterszakos hallgatója, aki a magyar szürke szarvasmarha tenyésztéséről és értékesítési lehetőségeiről írta tanulmányát.

A díjakat Dubéczi Zoltán, az MNB Oktatási Klub elnöke adta át, és mondott köszönetet a nyerteseknek az igen figyelemre méltó teljesítményükért, innovatív megoldásaikért.