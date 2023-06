Fellendülésre számíthatnak a házhoz szállító éttermek

A tavalyi év meglehetősen feketén zárult a vendéglátóipar tekintetében, a gazdasági válság ugyanis a vendéglátóipari egységeket érte el először és őket is érintette a legsúlyosabban. Az energiaárak, majd az alapanyag-árak drasztikus növekedése azt eredményezte, hogy a házhoz szállító éttermek egynegyede kénytelen volt lehúzni a rolót. Most azonban fellendülés következhet.

Idén tavasszal végre normalizálódni látszik a vendéglátóipari piac, sőt, az előrejelzések szerint akár minimális fellendülés is várható a nyári időszakban. A tavalyi év vége ugyanis számos étterem bezárását hozta magával – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„A 2022 őszén kezdődő gazdasági válság először a vendéglátóipart érintette, hiszen a drasztikusan megnövő energiaárakat ők érezték meg a leginkább. Ehhez érkezett az alapanyagárak növekedése, amit már sok étterem nem bírt el, ezért 20-25 százalékuk volt kénytelen bezárni, hiszen az áraikat olyan mértékben kellett volna emelniük, amit a fogyasztói piac már nem bírt volna el. Mindez az étel-házhozszállítás területén is erőteljesen érezhető volt” – mondta Veres Dániel szakértő, aki azt is hozzátette, az idei tavasz a normalizálódás jegyében telik, sőt, némi fellendülés is várható.

Mostanra letisztult a piac és akik talpon tudtak maradni, változtattak az étlapon, az áraikon vagy a szolgáltatásaik minőségén. Az elmúlt időszak a stagnálásé volt, de a nyárra egy kis fellendülésre is számítunk. A nyári időszakban az augusztus a legerősebb hónap, idén is ekkor várunk nagyobb forgalmi növekedést – tette hozzá a Falatozz.hu cégvezetője.

Veres Dániel azt is elmondta, a visszaesés a fogyasztók rendelési szokásain is erőteljesen érezhető volt.

„2022. második félévében a középső ársávba tartozó, árrugalmas ételek rendelése esett a leginkább vissza, míg az olcsóbb, kalóriadúsabb ételek – mint sültkrumpli, a hamburgerek vagy a palacsinta – rendelése megnövekedett, de ugyanez igaz a prémium kategóriás fogásokra is. Ezzel egyidejűleg csökkent a rendelések gyakorisága is, a kosárérték azonban az infláció miatt nőtt” – fejtette ki a cégvezető.

A Simple színre lépése segítheti a fellendülést

Az étel-házhozszállítási piacon egy erős szereplő színre lépése is sokat lendíthet: a Simple alkalmazás ugyanis beépítette az inapp szolgáltatásai közé május 15-től a Falatozz.hu ételrendelést is. Ezzel több mint 2,7 millió Simple-fiók felhasználóhoz juthatnak el az éttermek kínálatukkal. A Simple alkalmazásban évente közel egymillió autópálya-matrica-, 6 millió parkolójegy- és 3 millió közlekedési mobiljegyeladást, valamint 2,5 millió csekkbefizetést regisztrálnak, beszédes, hogy az applikáció a koronavírus- járvány kitörése óta kétszeresére nőtt.

„Nagy örömmel tölt el, hogy a megújult Simple alkalmazásban elérhetővé vált az Ételrendelés, így tovább színesedett az appon belül elérhető teljes értékű szolgáltatások köre. Hiszünk benne, hogy ezzel a lehetőséggel plusz értékajánlatot kínálunk az éttermeknek, hiszen így közel 2,7 millió Simple-fiók felhasználóhoz juthatnak el kínálatukkal, ráadásul mindezt egy letisztult, felhasználóbarát folyamaton keresztül, egyszerűen és gördülékenyen. A folyamatosan bővülő étterem kínálatnak köszönhetően pedig a felhasználók a régi kedvenceik mellett időről-időre új helyek kínálatai közül is válogathatnak” – számolt be róla Szabó Gergő, az alkalmazást fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil Kft. marketing és Simple termékfejlesztési vezetője.