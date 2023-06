Németh Szilárd: A rezsicsökkentés működik és a kormány meg fogja védeni

A rezsicsökkentés működik és a kormány meg fogja azt védeni – jelentette ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő az Origo online hírportálnak adott, szombaton megjelent interjúban. Németh Szilárd közölte, törvényjavaslatot nyújt be, amely rendezi a PB-gázpalackokkal kapcsolatban felmerült problémákat.

A kormánypárti politikus kiemelte, a rezsicsökkentés minden magyar családnak havi átlagban 181 ezer forintos megtakarítást jelent, és ennek köszönhető, hogy az uniós tagállamok közül Magyarországon jutnak a legolcsóbban áramhoz és gázhoz a háztartások. Közölte, Brüsszel megszorításokat akar, a rezsicsökkentés eltörlését akarja, „a baloldal meg megint azt fújja, mint Brüsszel”.

Szerinte a baloldalt külföldről fizetik, és „a guruló dollárokért” cserébe nemcsak háborúba sodornák Magyarországot, hanem az energiapiacon is lemondanának a nemzeti érdekekről. Magyarország továbbra is meg fogja őrizni a rezsicsökkentés vívmányait – hangoztatta Németh Szilárd. Szólt arról is,

a 2024-es költségvetés egyik legfontosabb célja is az, hogy háborús időben megvédjék a rezsicsökkentést.

Hozzátette: Magyarországnak az energiaárak emelkedése csak tavaly 4000 milliárd forintjába került. Az ország éves energiaszámlája előzőleg nagyjából 7 milliárd euró volt évente, most 17 milliárd euróra nőtt – fejtette ki.

Németh Szilárd a palackos, tartályos vagy úgynevezett falugázt használók problémáiról szólva elmondta, gyakran nincs elég palack, és kialakult egy olyan gyakorlat is, hogy a 11,5 kilogrammos töltőtömeg helyett csak 10,9 kilogrammosat árulnak, ami így nem rezsivédett.

A kormánybiztos jelezte, a kormány, a Fidesz és a KDNP-frakció, valamint a szolgáltatók támogatásával törvényjavaslatot készül benyújtani, ami rendezi ezt a helyzetet.

Vissza kell térni a 11,5 kilogrammos töltőtömegre, aminek nem lehet magasabb az ára, mint a 10,9 kilogrammosé, és mindenhová, ahol erre szükség van, el kell jutnia a PB-gázpalacknak. Egyszerre kell fenntartani az ellátásbiztonságot és a megfizethetőséget – fejtette ki.

A kormánybiztos felidézte: a baloldali kormányok nyolc éve alatt sorozatosak voltak a megszorítások, 15-ször emelték meg a két legfontosabb energiahordozó, a gáz és a villany árát, ami oda vezetett, hogy a magyar háztartások jelentős része egy hosszú éveken át tartó „sárgacsekk-tartozásba” sodródott.

„Gyurcsányék mindent, ezt a mérték nélküli rezsiemelést is a magyar családok nyakába varrták. Sőt, Bajnai még az IMF-hitelért cserébe a szociális gázártámogatást is elvette a legszegényebbektől, a leginkább rászorulóktól” – fogalmazott.

Németh Szilárd szerint ebben az időszakban a kumulált infláció 58 százalék volt, tehát

a baloldal infláció felett és inflációt gerjesztő módon emelte a magyar családok rezsiterheit, a háztartási villamosenergia és gáz árát a sokszorosára.

Sok család havi megélhetési költségének 35-40 százalékát költötte energiaszámlákra a szocialista kormányok idején. Ez a mutató ma egyszámjegyű itthon, és Európában így nagyon jó helyen áll Magyarország – mondta.

A jelenlegi helyzetről elmondta: a szankciós és embargós csomagok belerángatták Európát egy olyan helyzetbe, amely nagyon sok kárt okozott már eddig is, és egyedül Magyarország tudta azt keresztül vinni, hogy ahogyan csak lehet, kimarad ebből.

Fontosnak nevezte az energiaszuverenitást, és azt, hogy biztonsággal el lehessen látni a magyar embereket, háztartásokat. Elmondta, a Paks által biztosított energia miatt tud a kormány olcsó villamosenergiát biztosítani. Paks a rezsicsökkentés fenntartásának kulcsa – húzta alá.