Orbán Viktor: Magyarország nem áll háborúban Oroszországgal, és nem is fog

Meg kell védeni a munkahelyeket, meg kell védeni a nyugdíjak értékét, és meg kell védeni a családokat is – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. A kormányfő kitért arra is, hogy hazánk nem áll háborúban Oroszországgal, és amíg a jelenlegi jobboldali kormány vezeti hazánkat, addig nem is fog.

Brüsszel megszorításokat kér Magyarországtól, olyanokat kérnek tőlünk, ami ellen 13 éve harcolunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szerint az országnak ki kell állni a saját érdeke mellett, tisztelettel meg kell köszönni, hogy javaslatokat tettek, az értelmeseket meg kell fogadni, de mindent, ami a megszorítások irányba mutat, azt el kell utasítani. „A költségvetés hiánya és az államadósság is csökkenni fog 2024-ben, mert háborús időkben létkérdés a fegyelmezett gazdálkodás. Meg kell védeni a munkahelyeket, meg kell védeni a nyugdíjak értékét és meg kell védeni a családokat is" – mondta Orbán Viktor. Erről fog szólni a költségvetés. Ez egy védelmi költségvetés, és a háború ellenére is minden olyan dolgot meg tudunk védeni, ami az országnak fontos. Tapasztaltabb, harcedzettebb embert talán egész Európában nem tudnánk mondani, hozzá képest mindenki zöldfülű ezen a pályán – mondta Orbán Viktor Varga Mihály pénzügyminiszterrel kapcsolatban. Hozzátette: „Én biztonságban érzem az országot, amikor a maga higgadt módján a pénzügyminiszter hozza a költségvetést”. A kormányfő kiemelte, az infláció nem magától megy fel és le, hanem „akarat és erő van mögötte”. Most a háború energiája vitte fel, és nem fog lejönni magától, harcolni kell ellene. A miniszerelnök hangsúlyozta, nagyon komoly vállalás, amit a kormány tett, vagyis hogy év végére egy számjegyű lesz az infláció. Kifejtette, a háború elsődleges hatása az energiaárak megemelkedése, ami az oroszok energiaszektorból való kiszorítása miatt van így. Magyarország számára ennek komoly következményei lettek – tette hozzá Orbán Viktor. Amennyiben Paks 2 elkészült volna, akkor most „hátradőlhetnénk”, hiszen kisebb volna az ország energia-kiszolgáltatottsága. Azonban Brüsszelben annyit akadékoskodtak, hogy ezzel megcsúsztunk. Ehhez komoly köze volt a magyar baloldalnak is, mely mindent megtett, hogy elgáncsolja a projektet – szögezte le a kormányfő. Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Keleten a helyzet változatlan, a háború egy intenzívebb fázisába lép. Tehát itthon, amikor kényelmes karosszékben ülve azt mondják a baloldali politikusok, hogy mi háborúban állunk Oroszországgal, akkor nem tudják, mit beszélnek. „A háborúban állunk Oroszországgal” egy olyan kijelentés, amit a második világháború óta épp elméjű ember nem enged meg magának – hangsúlyozta Orbán Viktor. Majd hozzátette, hogy borzalmas dolgok történnek egy háborúban, és az a jó, ha mi nem vagyunk benne, és morálisan is az egyetlen vállalható pozíció, a béke pozíciója. Ebből a szempontból a Vatikán után fontos, hogy Törökországban is az a politika győzött, amely békét akar, mert Erdogan elnök egyértelműen a béke oldalán áll. A miniszterelnök kiemelte, hogy fontos megértenünk a háborúról szóló nyugati beszédet. „Hogyha valaki úgy érzi, hogy benne van a háborúban, akkor a habúról való beszéd is a háború része.” Miután a nyugat-európaiak úgy érzik, hogy benne vannak a háborúban– Budapest főpolgármestere – úgy beszélnek a háborúról, hogy azzal a háború kimenetelét próbálják befolyásolni. Miután Magyarország nincs benne a háborúban – Magyarország nem áll háborúban Oroszországgal – mi kívülről nézzük ezt, mint egy bennünket fenyegető veszélyt. Ezért mi higgadtabbak vagyunk, reálisabban látjuk, hogy mi történik – magyarázta Orbán Viktor. Orbán Viktor elmondta, óriási megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy Recep Tayyip Erdogan nyerte a török elnökválasztást. A miniszterelnök kifejtette, Törökország Európa kapuja, ráadásul jelenleg mintegy négymillió menekült tartózkodik az országban, akiket a török elnök nem engedett eddig ki onnan. A kormányfő leszögezte, Erdogan ellenfele Soros György embere volt, és amennyiben ő nyert volna, Magyarország irányába több millió ember megindulhatott volna. A másik fontos szempont az energia kérdése, mondta Orbán Viktor. Az orosz gáz ma délről jön, Törökországon keresztül, és egy Soros-párti jelölt győzelmével könnyen bajba kerültünk volna. Megjegyezte, Erdogan békepárti, és van esélye, hogy közvetítsen az oroszok és ukránok között. A háborúpártiak olyan mértékig belelovalták magukat, hogy ezt a háborút meg lehet nyerni. A miniszterelnök szerint erről a háborús ösvényről lejönni nagyon nehéz lesz. Magyarország erkölcsileg és politikailag helyes ösvényen halad. A választásokon az emberek előbb vagy utóbb kikényszerítik a békét, és azok a kormányok, akik belelovalták magukat a háborúba, azokat a választók leváltják – fogalmazott a miniszterelnök. Az európai emberek többsége nem áll a háború pártján, lehet, hogy erkölcsileg igazat ad Ukrajnának, hiszen Oroszország megtámadta Ukrajnát, de abban, hogy mit szabad vállalni, abban megoszlik az európai vélemény. A kormányfő hozzátette: véleménye szerint csökken Európában a háborúpártiak száma. Szelényi Zsuzsannak kijelentésével kapcsolatban, mely szerint a békepárti álláspont nem vezet jóra, a miniszterelnök kiemelte, a magyaroknak állni kell a sarat, harcolni kell az igazunkért, ugyanis a történelem során, ha nem követeltük ki az igazunkat, akkor rajtavesztettünk. Migrációs válság idején is Magyarország volt az egyetlen, amely azt mondta, a határt meg kell védeni, mindenki Magyarországnak ugrott, majd később beismerték, hogy igazunk volt. Most ez a helyzet a háborúval és a békepárti állásponttal is – húzott párhozamot a miniszterelnök. Az uniós soros elnökséghez az EP-nek semmi köze, Magyarországnak a lényeges álláspontokkal kell foglalkoznia, meg kell találni az együttműködés, és a saját érdekeinknek – ha konfliktusokkal is –, lehetőségét. Amit Magyarország tesz, az az észszerű európai politikai viselkedésnek a mércéje szerint kialakított magatartás.